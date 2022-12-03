(sic)boy、nothing,nowhere.とコラボした最新シングルMV公開

(sic)boyがアメリカのラッパー／シンガー・ソングライター・nothing,nowhere.とコラボした新曲「Afraid?? feat. nothing,nowhere.（Prod. Saint Patrick）」のミュージックビデオを公開した。
本作はRyoji Kamiyamaが監督を務め、東京出身の(sic)boy目線での等身大な東京をテーマに、多種多様な人々の東京で生きる様を紡いだ作品に仕上がっている。
【MVを見る】「Afraid?? feat. nothing,nowhere.（Prod. Saint Patrick）」
また、2022年12月29日（木）にKT Zepp Yokohamaにて開催される(sic)boy史上最大規模となるワンマンライブ「(sic)boy one-man live "HOLLOW"」では、客演アーティストとしてHideyoshi、JESSE（RIZE/The BONEZ）、JUBEE（AFJB/Creative Drug Store/Rave Racers）、Only Uが参加することが発表された。
＜リリース情報＞
(sic)boy
『Afraid?? feat. nothing,nowhere.（Prod.Saint Patrick）』
リリース日：2022年11月23日（水）
配信リンク：https://sicboy.lnk.to/Afraid
レーベル：add. some labels
＜イベント情報＞
「(sic)boy one-man live "HOLLOW"」
2022年12月29日（木）KT Zepp Yokohama
料金：
1F スタンディング：5000円（税込）※整理番号付き
2F 指定席：5000円（税込）
Official Twitter：https://twitter.com/sid_the_lynch
Official Instagram：https://www.instagram.com/sid_the_lynch/
Official TikTok：https://www.tiktok.com/@sicboy_offcial?lang=ja-JP