乃木坂46賀喜遥香「どの季節の匂いが好き？」夜の散歩で感じる冬の匂いと学生時代の秋の思い出

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。12月1日(木)の放送では、リスナーから届いた「四季の中でどの匂いが一番好きですか?」という質問に答えました。遥香先生こんばんは! 12月に入って、いよいよ本格的な冬が始まりましたね! 僕は冬が好きです! 理由は夜の冬の匂いが好きだからです! 夜、家から出たときに感じる、すーっと鼻を抜けるような冬の匂いが好きです! 遥香先生は夏が一番好きだと思うのですが、四季の中でどの匂いが一番好きですか?賀喜:私も冬の匂いが好きですね。でも……難しいですね、匂いを言葉にするのって。たしかにすっと抜ける匂い? 夏の匂いは、ちょっと水の臭いがするって言うか……難しい!でも、匂いがすごい好きなのわかります。栃木にいた中学生のころとかは、冬の夜に走り込みするのとかすごい好きだったので(笑)。そのときの匂いは、めちゃめちゃ覚えてますね。好きでした。栃木にいたときは、その匂いプラス……秋なのかな? 虫の音、鈴虫の鳴き声とか、カエルの鳴き声とか……。私の部屋の前に木があったので、そこに住みついている鳩の鳴き声が部屋中に響き渡ってたんですけど(笑)。でも東京ではそれがないので、季節を感じるのがちょっと難しいなと思いますね。東京にいるときは、温度で感じてます(笑)。匂いは、季節を一番感じますよね。春と秋は花粉があるので、私はあんまり空気を吸わないんですけど(笑)。冬の匂いは堪能できるので、いまが一番いいですね。冬の夜に、ちょっとお散歩するの楽しいですよ! ぜひ、楽しみましょう!