景井ひな ダンス動画・メイク動画・思い出振り返り系動画にぴったり「TikTokでバズりそうな曲」2選

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。12月1日(木)の放送では、10代のリスナーがおすすめする“TikTokでバズりそうな曲”を紹介し、どんな動画に合いそうかを考えました。【TikTokでバズりそうな曲見つけてきました~! CRAVITYの「PARTY ROCK」っていう曲です! タイトルの通り明るくて激しい曲で、1回聴いたらまた聴きたくなるようなリズム感なんです。どこの部分を切り取ってもバズりそうな予感がします!】(18歳)景井:『どこの部分を切り取ってもバズりそうな予感』! すごいいいコメントですね~!(楽曲を聴きながら)たしかに、どこの部分を切り取ってもバズりそうな予感がします。ほんとにその通りだと思いました。例えばダンス動画なら、どこの部分を切り取っても使いやすそうだなって思います。ド定番のダンス動画でもいけるし……メイク動画の後ろにつけるBGMとしても、すごいポップで可愛らしい曲だから使いやすそうだなって思います。そういうダンス動画、もしくはメイク動画で使いやすそうな曲だなと思いました。すごくいい曲! ありがとうございます!【TikTokでバズりそうな曲ありました! さなり先生の「FEEL ME」です! この前、サブスクで見つけて聴いたんですが、そこからハマってずっと聴いてます!】(18歳)景井:(楽曲を聴きながら)爽やかで勢いのある曲! こういうテンポの速い曲だったり爽やかな明るい曲って、TikTokでバズりやすいっていうのはその通りだなって思います。これを使うとしたら、結構ド定番なダンス動画。やっぱり振り付け師の方々は、この曲に振り付けしたいんじゃないかなって思います。あとは、思い出振り返り系の動画。わかりますかね? 自分の思い出を振り返った動画だったり、写真を詰め込んだ感じのなんですけど。卒業式とか、生まれてからいままでの思い出振り返り系動画でも、結構当てはまりそうな感じの曲だなと思って聴いていました。ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/