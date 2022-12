木村拓哉「いやぁ～すごいっすね！」リスナーの「人生の1曲」にまつわるエピソードに驚き

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」(毎週日曜 11:30~11:55)。11月は「音楽企画」をオンエア。11月27日(日)の放送は、リスナーから寄せられた「人生の1曲」をお届けしました。1ヵ月にわたってお届けしてきた「音楽企画」のラストを飾るのは、当番組の定番企画「人生の1曲」。この企画は、番組ゲストに人生のターニングポイントで聴いた曲や、人生のテーマソングになっている曲などを伺い、「人生の1曲」をオンエアするコーナーです。今回は、リスナーから寄せられた「人生の1曲」を紹介しました。私の人生の1曲は、レッド・ツェッペリンの「Rock and Roll」です。1980 年代、まだロックというものを知らなかった私。流行りの歌謡曲の中でも、わりとギターサウンドのノリが良い曲が好みでした。そんなある日、ラジオから「Rock and Roll」が流れてきて衝撃を受け、それからというものロック雑誌を読みあさり、レンタルレコード店に通い、レッド・ツェッペリンをはじめ、オジー・オズボーン、‎モトリー・クルー、ボン・ジョヴィなど、さまざまなハードロックを聴くようになりました。すっかりロック少女になった私は、大学でバンドを組みたくて軽音楽部に入り、そのときに組んだバンドのギターが今の旦那です。そんな私がロックにハマったきっかけでもあり、旦那と出会うきっかけになった曲でもあるので、レッド・ツェッペリンの「Rock and Roll」が人生の1曲です(54歳 女性)このメッセージに木村は、「ラジオから流れてきたレッド・ツェッペリンの『Rock and Roll』が彼女の人生を導いたというか。これを聴いていなかったら、下手したら今の旦那さんとも一緒になっていないでしょうし。いやぁ~これはすごいっすね! いろいろな人生の1曲がありますね」とコメントしました。次回12月4日(日)の放送は、木村の主演映画「THE LEGEND & BUTTERFLY」(2023年1月27日(金)公開予定)で共演している俳優・伊藤英明さんをゲストに迎えてお届けします。お楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/