冬休み、東京ドームシティで『リラックマと遊園地』イベント開催！

「リラックマと遊園地 in 東京ドームシティ アトラクションズ」が、東京ドームシティ アトラクションズで2022年12月10日(土)~2023年1月9日(月・祝)の期間、開催される。

同イベントは、Netflixシリーズ『リラックマと遊園地』と連動したコラボイベントとなっており、遊園地にやって来たリラックマと仲間たちが繰り広げる物語の世界感を感じながらスタンプラリーやミニゲームが楽しめる内容となっている。

リラックマはサンエックスが展開するキャラクター。OLのカオルさんの家にいきなり住みついた着ぐるみのクマだ。

毎日だらだらゴロゴロしている。背中にチャックがあるが、中身は秘密。いたずら好きなやんちゃなクマの子・コリラックマと、働き者でキレイ好きなキイロイトリと暮らしている。はちみつの森に住むチャイロイコグマは、コリラックマのお友達だ。

『リラックマと遊園地』は2022年8月25日よりNetflixにて独占配信中のアニメ。

楽しさ満点の遊園地へ遊びに出かけたカオルさんやリラックマたちが、なぜか次々と不思議なハプニングに巻き込まれてしまう、という一日の出来事が描かれた物語だ。

主題歌はくるりの新曲『ポケットの中』。声の出演は多部未華子、山田孝之が前作に引き続き参加、また新キャラクターを上田麗奈が演じている。

今回のイベントではスタンプラリーの「リラックマと遊園地」、ミニゲームの「おかしな遊園地」が開催される。それぞれゴール景品が用意されている。

開催期間は2022年12月10日(土)~2023年1月9日(月・祝)。冬休みの一時をリラックマと楽しく過ごそう!

