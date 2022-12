12月23日17:00からテレビ朝日系で「ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022」が放送される。

番組ではクリスマスをテーマに、千葉・幕張メッセに集まったアーティストによるパフォーマンスを約6時間にわたりオンエア。出演者第1弾にはaiko、ウタ from ウタワールド(声:名塚佳織 / 歌:Ado)、小沢健二、KARA、Saucy Dog、Superfly、SEKAI NO OWARI、Perfume、NiziU、Mrs. GREEN APPLE、ゆずら31組がラインナップされた。KARAが「Mステ」に出演するのは約10年半ぶりで、今年の再始動後に日本のテレビでパフォーマンスを披露するのはこれが初となる。

出演者第1弾と併せて、各アーティストの披露曲も発表された。back numberは「クリスマスソング」、優里は「クリスマスイブ」といった番組テーマに沿った楽曲を演奏。さらに番組では清塚信也が5つの候補曲の中から視聴者生投票で選ばれた3曲を即興メドレーで披露するコーナー「清塚5択」も展開される。

テレビ朝日系「ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022」

2022年12月23日(金)17:00~

<出演者および披露曲>

・aiko「果てしない二人」

・ウタ「『新時代(歌:Ado)』with ELEVENPLAY」

・AKB48「久しぶりのリップグロス」

・小沢健二「ラブリー(Remaster Short Edit)」

・KARA「ミスター」「WHEN I MOVE」

・清塚信也 視聴者が選ぶ”弾いてほしい冬うた”

・ゴールデンボンバー「女々しくて」

・Saucy Dog「シンデレラボーイ」

・櫻坂46「五月雨よ」

・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「ROUND UP feat. MIYAVI」

・GENERATIONS from EXILE TRIBE「チカラノカギリ」

・Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」

・Superfly「愛をこめて花束を」「Presence」

・SEKAI NO OWARI「Habit」

・Tani Yuuki「W/X/Y」

・DISH//「五明後日」

・NiziU「Blue Moon」

・乃木坂46「ここにはないもの」

・back number「アイラブユー」「クリスマスソング」

・Perfume「Spinning World」

・BiSH「ZUTTO」

・日向坂46「月と星が踊るMidnight」

・FANTASTICS from EXILE TRIBE「Choo Choo TRAIN」

・マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」

・三浦大知「燦燦」

・Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

・milet「Final Call」

・yama「色彩」

・優里「クリスマスイブ」

・ゆず「ALWAYS with you」

・緑黄色社会「始まりの歌」

and more



MC:タモリ / 鈴木新彩(テレビ朝日アナウンサー)