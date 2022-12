ヤバイTシャツ屋さんが3月1日に5thアルバム「Tank-top Flower for Friends」をリリースする。

約2年半ぶりのアルバムとなる今作にはテレビアニメ「もっと!まじめにふまじめ かいけつゾロリ」のエンディングテーマ「ZORORI ROCK!!!」や、Buyer Client名義で配信されている「dabscription」など全13曲を収録。完全生産限定盤、UNIVERSAL MUSIC STORE完全生産限定盤、初回限定盤、通常盤の4形態が用意され、各限定盤にはメンバーによるビジュアルコメンタリー付きフェスの厳選映像を収めたDVDが付属する。さらに完全生産限定盤にはクロミ、シナモロール、みんなのたあ坊がヤバTの公式キャラクター・タンクトップくんを引っ張り合うイラストのTシャツ、UNIVERSAL MUSIC STORE完全生産限定盤にはメンバーとクロミ、シナモロール、みんなのたあ坊が入り混じったカラフルなTシャツがそれぞれセットになっている。

またライブBlu-ray / DVD「Tank-top of the DVD SPECIAL II -NIPPON BUDOKAN-」が3月1日に同時発売されることも決定。本作には8月に行われたヤバT初の東京・日本武道館公演の模様が収録されており、当日披露されたバンド史上過去最多となる全32曲のパフォーマンスを堪能することができる。

なお両作の店舗別購入特典として、ヤバT初の試みとなる本格バトルトレーディングカード「ヤバイカード屋さん」が先着で配布される。

ヤバイTシャツ屋さん「Tank-top Flower for Friends」収録内容

CD

・くそ現代っ子ごみかす20代

・Bluetooth Love

・ZORORI ROCK!!!

・dabscription

・ちらばれ!サマーピーポー

・Beats Per Minute 220

ほか

DVD(完全生産限定盤、UNIVERSAL MUSIC STORE完全生産限定盤、初回限定盤)

・ヤバイTシャツ屋さんのたのしいフェス映像集2021-2022

ヤバイTシャツ屋さん「Tank-top of the DVD SPECIAL II -NIPPON BUDOKAN-」収録内容

・dabscription

・Tank-top of the world

・メロコアバンドのアルバムの3曲目ぐらいによく収録されている感じの曲

・KOKYAKU満足度1位

・あつまれ!パーティーピーポー

・MC

・まじで2分で作った曲

・L・O・V・E タオル

・くそ現代っ子ごみかす20代

・DANCE ON TANSU

・MC

・大人の事情 feat. 森本家

・どすえ ~おこしやす京都~ feat. 柴田家

・眠いオブザイヤー受賞 feat. 小山家

・Tank-top in your heart

・MC

・タンクトップくんのキャラソンfeat. タンクトップくんとマサヒロくん

・ZORORI ROCK!!!

・泡 Our Music

・癒着☆NIGHT

・MC

・肩 have a good day -2018 ver.-

・げんきもりもり!モーリーファンタジー

・Beats Per Minute 220

・ウェイウェイ大学生

・鬼POP激キャッチー最強ハイパーウルトラミュージック

・ちらばれ!サマーピーポー

・MC

・寿命で死ぬまで

・Give me the Tank-top

・ヤバみ

・かわE

・NO MONEY DANCE

・無線LANばり便利

・案外わるないNHK

・ハッピーウェディング前ソング

・喜志駅周辺なんもない(コール&レスポンスなしver.)

おもしろ特典映像

・おもしろ日本武道館公演のおもしろメンバーのおもしろ様子