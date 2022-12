全『るろうに剣心』作品の中で一番歌われている主題歌ランキング！

アニメ作品でも、実写映画でも人気の『るろうに剣心』。そのぞれの作品の中で使われた主題歌を、『本当に歌われているアニソン』ランキングとして調査。業界最多の配信曲数を誇る業務用通信カラオケ「JOYSOUND」シリーズにて2021年1月1日~2022年9月30日までに歌唱された楽曲の回数に基づき集計したランキングを公開する。

TVアニメ『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』が、来年2023年に「ノイタミナ」ほかにて放送されることが決定。最新のアニメーション技術で、原作を第1話から再構築される。気になるキャストは、剣心役を斉藤壮馬、薫役を高橋李依が担当する。

また、今年10月17日(月)の「カラオケ文化の日」に、通信カラオケ「JOYSOUND」で1992年から2022年の30年間に歌唱された楽曲の回数に基づき集計した「JOYSOUND カラオケ30周年ランキング」のアニソンランキング(総合)で、JUDY AND MARYが歌う『るろうに剣心』の主題歌「そばかす」が4位にランクイン。さらに、9月2日(金)には金曜ロードショーにて、佐藤健・主演の実写版『るろうに剣心 最終章 The Final』と『るろうに剣心 最終章 The Beginning』が2週連続本編ノーカットで地上波初放送されるなど、『るろうに剣心』の話題の多い年となった。

<『本当に歌われているアニソン』ランキング、『るろうに剣心』編>

・対象曲:『るろうに剣心』作品の主題歌でJOYSOUNDにカラオケ配信されているもの。

・集計期間:2021年1月1日~2022年9月30日

・協力:JOYSOUND

【10位】Mighty Long Fall/ONE OK ROCK

映画「るろうに剣心 京都大火編」主題歌

【09位】HEART OF SWORD ~夜明け前~/T.M.Revolution

TVアニメ『るろうに剣心』エンディング(28~38話、43~49話)

【08位】the Fourth Avenue Cafe/L'Arc~en~Ciel

TVアニメ『るろうに剣心』エンディング(39話~42話)

【07位】Renegades(Japanese Version)/ONE OK ROCK

映画『るろうに剣心 最終章 The Final』主題歌

【06位】1/2/川本真琴

TVアニメ『るろうに剣心』オープニング(39話~82話)

【05位】虹/L'Arc~en~Ciel

劇場版アニメ『るろうに剣心』オープニング

【04位】Heartache/ONE OK ROCK

映画『るろうに剣心 伝説の最期編』主題歌

【03位】1/3の純情な感情/SIAM SHADE

TVアニメ『るろうに剣心』エンディング(67話~82話)

【02位】The Beginning/ONE OK ROCK

映画『るろうに剣心』主題歌

【01位】そばかす/JUDY AND MARY

TVアニメ『るろうに剣心』オープニング(1話~38話)

アニメ作品も実写映画も共にランクインしていることから、どちらも『るろうに剣心』ファンに愛されていることがうかがえる。

『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−』は1990年代に『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)で掲載され、電子版含むシリーズ累計発行部数7200万部を超えた大ヒット漫画。TVアニメ、OVAも作られ、佐藤健を主演とした2010年代の実写版映画も大人気となった。2017年9月からは続編である『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚・北海道編−』が『ジャンプSQ.』にて好評連載中だ。

※ランキングは、オリジナルコンテンツを総合したランキングになります。

※ランキングは、JOYSOUNDシリーズを総合したランキングになります。