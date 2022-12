LiSAのサツマイモ愛！「芋けんぴを作ったり大学芋を作ったり、お味噌汁に入れたり」「めちゃくちゃ万能なんです」

LiSAがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」。11月30日(水)の放送では、「最近LOVEなこと」を語りました。LiSA:この冬、まだ暖かい日もありますけど……LiSA先生はニット!(笑)。ニット! ニット! ニット! ニット! ニット!(笑)。何着買ったかなー? ってぐらい、ニットばっかり買ってます。冬になると、ニットが着たくなるんですよ。しかも、薄手のニットから厚手のニットまで……「今日ちょっとあったかいかな」って日は薄手のニットだし、「今日はちょっとモコモコのボリューミーなほうがいいな」とか、「色はこういうほうがいいな」とか。ニットって言っても、編み方もいろいろあるから全部欲しくなるんですよね~。あとは、ニットの中に着れるようなワンピース。ワンピースは春夏秋冬関係なく……LiSA先生のクローゼットは、ほぼワンピースなんじゃないかってぐらいワンピースまみれなんですけど(笑)。なんて言ったって楽! 女性でよかったなと思いますね。冬になると、ニットワンピとかパーカーワンピとか、それ1枚着てればOKみたいなワンピースもたくさん出てくるのですごく助かりますね。ということで「ファッションのLOVE」はニットとワンピースです!LiSA:なんのこっちゃですね(笑)。いやでもね~……秋冬っていうのはもう芋ですよ!芋の中でもサツマイモとかジャガイモとかいろいろありますけど、LiSA先生はやっぱりサツマイモですね。芋けんぴを作ったり大学芋を作ったり、意外にお味噌汁に入れたりとか。サツマイモってめちゃくちゃ万能なんです。甘い芋としても役割を果たしてくれるし、そのまま焼き芋として焼いてもいいんですけど。お味噌汁に入れたりとかポン酢と鶏肉と炒めたりとか、おかずにもなるんですね。サツマイモ、めちゃくちゃ優秀ですよ。しかも、秋から冬にかけては、サツマイモのお菓子とかサツマイモ商品がたくさん並んでますから、私にとったらハーレムですね〜(笑)。なので、芋にLOVEです!このほかには、「サッカーのLOVE」と「『LANDER』(ニューアルバム)のLOVE」について語っていました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/