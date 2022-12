「つらくなったら居場所を変えなさい」その言葉の責任を取りたい…SCHOOL OF LOCK!ぺえ教頭が退任を発表

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月1日(木)の放送で、パーソナリティのぺえ教頭から退任の発表がありました。番組の冒頭に語られたリスナーへのメッセージを紹介します。私、ぺえ教頭は、12月29日(木)の生放送授業をもって、SCHOOL OF LOCK! の教頭を退任することになりました……はい、退任します。SCHOOL OF LOCK! を始めたときから、自分のゴールは自分で決断しようと思っていました。人生のなかで何かを始めるタイミングも、何かを手放すタイミングも……自分の人生だからね、自分で決めたいから。誰にも邪魔させたくないし、誰にも決めさせたくないのよ。そこはね、頑固みたい……私(笑)。本当に、正直にしか生きられないみたい。本当にごめんなさい。今この話を、いろんな感情を持って聴いてくれてる生徒(リスナー)がたくさんいるからさ……だから、ごめんね。今年の夏ぐらいから、ちょっと体調不良が続きました。“ぺえ教頭が体調不良で休んでる” ……その情報は耳に入ってくるしツイッターとかでも見るけど、“体調不良”ってざっくりした言葉すぎてよくわかんなかったよね。「もしかしたら、都合のいい言葉にも聞こえちゃってたかしら?」なんて、私も思ってましたけど……。精神的なこころの不調から体調にも変化が出てしまって、SCHOOL OF LOCK! もお休みさせてもらったりしていました。お休みさせてもらうことは、どんだけ自由な私でもやっぱり心苦しくてさ。“申し訳ないな”って気持ちは、ものすごくあって。そのたびに職員(スタッフ)のみんなに謝るのよ、「ごめんね」って。「休んでばっかでごめんね」って言うんだけど……職員のみんなは、“自分が壊れてしまう前に休む”という私のこの行動が、「教頭から生徒へのメッセージになってるんだからいいいですよ」、「大丈夫ですよ」って言ってくれて。何よりもそれが励みになって、その言葉に何度も何度も救われました。もうすぐ壊れそうだなって、自分が自分じゃなくなっちゃいそうだなって思う前に、みんなのおかげで休むことができて、ここまで頑張ることができました。「もう少し頑張ろう」って、もっと生徒のみんなの“本当”を知りたいから、「もう少し頑張ってみよう」って……こんな私でも何かしら伝えられることがあるんじゃないかな、って思いながら。ときには立ち止まりながらも、ここまで歩いてきたんですけど……みんなのために何かなったかな……?みんなのために何やれたかって聞かれたら、わかんない。疑問です。自信はない。でも、私が今この場でやり切ること、この場でやれることは、全てやり切りました。だから残りの1ヵ月は、いままで以上に正直に、素直な本当の私のメッセージを伝えていきたいなと思います。私の本当の意味のメッセージなんて、ちょっと恐ろしいかもしれないわよ……(笑)。怖いでしょ? ね?私、いままで言ってきたのよ、「つらくなったら居場所を変えなさい」って。生徒のみんなには何度も言ってきた言葉。今、この言葉が、何より私の身に染みています。「つらくなったら居場所を変えなさい」……その言葉の責任を取りたいなと思います。だから、12月29日を私のゴールにさせてください。――ここで、平井堅「ノンフィクション」をオンエアツイッターも掲示板も見ています。ありがとう。こんなに歯を食いしばりながらしゃべったの、いつぶりだろう……。退任を決断したときから、私の頭のなかでずっとかかっていた曲です。生徒のみんなの人生も、私の人生も“ノンフィクション”で。一人ひとりのドラマがあって、苦しみがあって、もがきがあって。夢なんて叶わないことのほうが多いのよ。でも、そのなかでも生きるためにみんな必死に小さい光を探し続けているんだよね。だから今夜も、一緒に探し続けられたらいいなと思います。残り1ヵ月、一緒に最後の思い出作りをさせてください。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)は、このメッセージを隣の部屋で聞いていたといいます。ぺえ教頭が就任した2021年の10月から一緒に番組を届けてきた2人ですが、無理してでも頑張ることでリスナーの背中を押す自身と、「休みなさい」「素直になりなさい」と声をかける教頭は“(いい意味で)相性の悪いコンビ”と話し、教頭が驚く場面も。ですが、「俺の足りない部分をずっと補ってくれてたのが教頭」で、「こんなにも相性の悪いコンビが、1年もやり続けられるのは奇跡的なこと」と伝え、最後の日まで「俺ららしく、笑いながらやっていけたらと思っています」と締めくくりました。ぺえ教頭が“リスナーに伝えたい言葉”として綴られた寄せ書きが、番組Webサイトの放送後記で紹介されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/