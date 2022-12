「周りを振り回す友達との関係に悩んでいる」10代にtonunがアドバイス

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、ゲストのアーティストがリスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。11月30日(水)の放送では、シンガーソングライターのtonunさんが登場。10代リスナーの友達に関するお悩みが紹介されました。私の夜の考えごとは、小学校からの幼なじみとの関係についてです。その子は感情で態度を変えるような子で、私も周りの友達も振り回されてきました。機嫌が良いときは面白くて楽しいので、関わるのをやめようか、余計に悩んでいます。ただ、これまで振り回されてきたし、今後もその子の感情で振り回されるのかと思うと、関わらないほうがいいのかとも思っています。この状況をどう解決したらいいですか?昔からの仲ということで、一緒にいたいという気持ちはすごいわかるんですけど……自分が本当に嫌で苦しいと思うなら、無理に一緒にいなくてもいいかなと思います。ほかにも周りの友達もいるし、これからも本当に信頼しあえる友達ができると思うので、自分の気持ちに正直になったほうがいいかなと思います。ただ、どうしても一緒にいなければいけないときとかは、まず相手に聞いてみるとか……。「どうかしたの?」みたいな感じで、聞いてあげたらいいのかなと思います。今回、リスナーに贈った『Sugar Magic』は、10月26日リリースの配信シングルです。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55(「松田LOCKS!」は毎週水曜に放送)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/