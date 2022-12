12月21日に発売が予定されていたBUMP OF CHICKENのライブBlu-ray「BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe」、およびCDシングル「SOUVENIR」の発売延期が発表された。

「BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe」は今年7月に千葉・幕張メッセ国際展示場で開催された結成25周年ライブの模様を収録した作品で、「SOUVENIR」はテレビアニメ「SPY×FAMILY」第2クールオープニングテーマの表題曲を含む3曲を収録したシングル。今回の発売延期は制作上の都合によるもので、新たな発売日は4月5日に決定した。