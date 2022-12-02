【NPB】来季契約保留者名簿が公示　プロ野球12球団2023年度契約保留選手一…

日本野球機構（NPB）は2日、契約保留者名簿を公示した、
契約保留者名簿は、球団が来季も引き続き選手契約を結ぶことを予定している支配下選手の一覧。最小は読売ジャイアンツの46人となった。
また、この名簿に記載のなかった選手は自由契約選手となる。
セ・リーグ
東京ヤクルトスワローズ（56名）
【投手】
奥川 恭伸
石山 泰稚
高梨 裕稔
山下 輝
原 樹理
清水 昇
石川 雅規
木澤 尚文
星 知弥
吉田 大喜
小川 泰弘
田口 麗斗
杉山 晃基
梅野 雄吾
市川 悠太
柴田 大地
山本 大貴
大西 広樹
高橋 奎二
金久保 優斗
長谷川 宙輝
サイスニード
久保 拓眞
竹山 日向
大下 佑馬
嘉手苅 浩太
今野 龍太
小澤 怜史
【捕手】
中村 悠平
西田 明央
松本 直樹
内山 壮真
古賀 優大
【内野手】
奥村 展征
山田 哲人
西浦 直亨
川端 慎吾
元山 飛優
荒木 貴裕
Ｊ．オスナ
宮本 丈
太田 賢吾
村上 宗隆
長岡 秀樹
小森 航大郎
武岡 龍世
松本 友
赤羽 由紘
【外野手】
並木 秀尊
丸山 和郁
塩見 泰隆
青木 宣親
Ｄ．サンタナ
山崎 晃大朗
渡邉 大樹
濱田 太貴
横浜DeNAベイスターズ（56名）
【投手】
東 克樹
阪口 皓亮
伊勢 大夢
石田 健大
徳山 壮磨
大貫 晋一
三嶋 一輝
小園 健太
山﨑 康晃
坂本 裕哉
今永 昇太
入江 大生
濵口 遥大
上茶谷 大河
三浦 銀二
平田 真吾
深沢 鳳介
Ｒ．ガゼルマン
田中 健二朗
京山 将弥
池谷 蒼大
髙田 琢登
平良 拳太郎
Ｅ．エスコバー
中川 虎大
宮國 椋丞
森原 康平
宮城 滝太
石川 達也
【捕手】
戸柱 恭孝
伊藤 光
益子 京右
山本 祐大
東妻 純平
【内野手】
牧 秀悟
藤田 一也
森 敬斗
大和
柴田 竜拓
粟飯原 龍之介
田中 俊太
小深田 大地
宮﨑 敏郎
知野 直人
Ｎ．ソト
京田 陽太
【外野手】
大田 泰示
桑原 将志
佐野 恵太
神里 和毅
Ｔ．オースティン
楠本 泰史
細川 成也
梶原 昂希
蝦名 達夫
関根 大気
阪神タイガース（59名）
【投手】
岩崎 優
西 純矢
西 勇輝
岩貞 祐太
馬場 皐輔
藤浪 晋太郎
森木 大智
秋山 拓巳
伊藤 将司
鈴木 勇斗
髙橋 遥人
二保 旭
才木 浩人
浜地 真澄
及川 雅貴
村上 頌樹
Ｋ．ケラー
島本 浩也
桐敷 拓馬
青柳 晃洋
加治屋 蓮
小林 慶祐
岡留 英貴
湯浅 京己
小川 一平
石井 大智
渡邉 雄大
岩田 将貴
【捕手】
梅野 隆太郎
坂本 誠志郎
榮枝 裕貴
長坂 拳弥
藤田 健斗
中川 勇斗
片山 雄哉
【内野手】
山本 泰寛
木浪 聖也
大山 悠輔
熊谷 敬宥
佐藤 輝明
渡邉 諒
北條 史也
糸原 健斗
小幡 竜平
髙濱 祐仁
遠藤 成
中野 拓夢
陽川 尚将
植田 海
髙寺 望夢
原口 文仁
【外野手】
近本 光司
髙山 俊
井上 広大
島田 海吏
前川 右京
豊田 寛
板山 祐太郎
小野寺 暖
読売ジャイアンツ（46名）
【投手】
大勢
菅野 智之
山﨑 伊織
戸郷 翔征
今村 信貴
山田 龍聖
鍵谷 陽平
赤星 優志
畠 世周
鍬原 拓也
戸根 千明
高梨 雄平
直江 大輔
石田 隼都
大江 竜聖
代木 大和
堀田 賢慎
菊地 大稀
井上 温大
【捕手】
小林 誠司
大城 卓三
岸田 行倫
山瀬 慎之助
喜多 隆介
【内野手】
湯浅 大
増田 大輝
吉川 尚輝
中島 宏之
坂本 勇人
中田 翔
岡本 和真
廣岡 大志
若林 晃弘
中山 礼都
北村 拓己
秋広 優人
菊田 拡和
増田 陸
香月 一也
【外野手】
丸 佳浩
松原 聖弥
石川 慎吾
岡田 悠希
重信 慎之介
Ａ．ウォーカー
長野 久義
広島東洋カープ（58名）
【投手】
九里 亜蓮
大道 温貴
森浦 大輔
大瀬良 大地
森 翔平
岡田 明丈
森下 暢仁
野村 祐輔
栗林 良吏
中﨑 翔太
薮田 和樹
黒原 拓未
床田 寛樹
ケムナ 誠
一岡 竜司
高橋 昂也
塹江 敦哉
矢崎 拓也
Ｄ．アンダーソン
島内 颯太郎
松本 竜也
アドゥワ 誠
小林 樹斗
藤井 黎來
玉村 昇悟
遠藤 淳志
中村 祐太
Ｎ．ターリー
Ｒ．コルニエル
【捕手】
中村 奨成
會澤 翼
坂倉 将吾
磯村 嘉孝
石原 貴規
髙木 翔斗
持丸 泰輝
【内野手】
曽根 海成
上本 崇司
田中 広輔
堂林 翔太
Ｒ．マクブルーム
菊池 涼介
三好 匠
林 晃汰
小園 海斗
韮澤 雄也
矢野 雅哉
羽月 隆太郎
【外野手】
秋山 翔吾
野間 峻祥
宇草 孔基
正隨 優弥
中村 健人
末包 昇大
松山 竜平
大盛 穂
田村 俊介
西川 龍馬
中日ドラゴンズ（53名）
【投手】
根尾 昂
小笠原 慎之介
田島 慎二
橋本 侑樹
谷元 圭介
柳 裕也
梅津 晃大
髙橋 宏斗
涌井 秀章
岡田 俊哉
大野 雄大
福谷 浩司
石森 大誠
森 博人
Ｙ．ロドリゲス
祖父江 大輔
福 敬登
岡野 祐一郎
松葉 貴大
勝野 昌慶
鈴木 博志
笠原 祥太郎
清水 達也
藤嶋 健人
山本 拓実
上田 洸太朗
近藤 廉
Ｒ．マルティネス
砂田 毅樹
【捕手】
大野 奨太
木下 拓哉
味谷 大誠
郡司 裕也
石橋 康太
【内野手】
髙松 渡
石川 昂弥
高橋 周平
石垣 雅海
土田 龍空
溝脇 隼人
福田 永将
星野 真生
堂上 直倫
Ｄ．ビシエド
【外野手】
後藤 駿太
鵜飼 航丞
大島 洋平
福元 悠真
三好 大倫
ブライト 健太
伊藤 康祐
加藤 翔平
岡林 勇希
パ・リーグ
オリックス・バファローズ（55名）
【投手】
山﨑 福也
山下 舜平大
宮城 大弥
平野 佳寿
山本 由伸
山岡 泰輔
近藤 大亮
竹安 大知
村西 良太
田嶋 大樹
Ｋ－鈴木
比嘉 幹貴
前 佑囲斗
阿部 翔太
本田 仁海
横山 楓
黒木 優太
小木田 敦也
山田 修義
Ｊ．ワゲスパック
山﨑 颯一郎
漆原 大晟
吉田 凌
東 晃平
宇田川 優希
張 奕
【捕手】
若月 健矢
福永 奨
頓宮 裕真
中川 拓真
石川 亮
森 友哉
【内野手】
石岡 諒太
安達 了一
西野 真弘
宗 佑磨
野口 智哉
大城 滉二
紅林 弘太郎
太田 椋
山足 達也
大下 誠一郎
宜保 翔
中川 圭太
【外野手】
渡部 遼人
福田 周平
吉田 正尚
元 謙太
来田 涼斗
池田 陵真
佐野 皓大
小田 裕也
Ｔ－岡田
佐野 如一
杉本 裕太郎
福岡ソフトバンクホークス（56名）
【投手】
風間 球打
Ｃ．スチュワート・ジュニア
大竹 耕太郎
津森 宥紀
又吉 克樹
東浜 巨
武田 翔太
甲斐野 央
和田 毅
田中 正義
高橋 礼
石川 柊太
椎野 新
Ｌ．モイネロ
森 唯斗
尾形 崇斗
杉山 一樹
大関 友久
髙橋 純平
藤井 皓哉
板東 湧梧
泉 圭輔
田浦 文丸
嘉弥真 新也
木村 大成
松本 裕樹
笠谷 俊介
田上 奏大
【捕手】
甲斐 拓也
牧原 巧汰
谷川原 健太
海野 隆司
九鬼 隆平
渡邉 陸
嶺井 博希
【内野手】
川瀬 晃
Ｆ．ガルビス
今宮 健太
周東 佑京
増田 珠
牧原 大成
井上 朋也
川原田 純平
リチャード
野村 大樹
三森 大貴
野村 勇
【外野手】
中村 晃
柳田 悠岐
栗原 陵矢
佐藤 直樹
正木 智也
柳町 達
笹川 吉康
上林 誠知
水谷 瞬
埼玉西武ライオンズ（56名）
【投手】
今井 達也
渡邉 勇太朗
髙橋 光成
増田 達至
宮川 哲
隅田 知一郎
松本 航
佐藤 隼輔
浜屋 将太
公文 克彦
平井 克典
佐々木 健
森脇 亮介
田村 伊知郎
井上 広輝
ボー・タカハシ
羽田 慎之介
與座 海人
本田 圭佑
松岡 洸希
黒田 将矢
大曲 錬
平良 海馬
赤上 優人
水上 由伸
Ｄ．エンス
【捕手】
岡田 雅利
古賀 悠斗
柘植 世那
中熊 大智
齊藤 誠人
【内野手】
山川 穂高
山野辺 翔
外崎 修汰
源田 壮亮
渡部 健人
平沼 翔太
山村 崇嘉
呉 念庭
ブランドン
中山 誠吾
川野 涼多
佐藤 龍世
中村 剛也
滝澤 夏央
長谷川 信哉
【外野手】
栗山 巧
金子 侑司
若林 楽人
鈴木 将平
西川 愛也
愛斗
仲三河 優太
岸 潤一郎
川越 誠司
高木 渉
東北楽天ゴールデンイーグルス（59名）
【投手】
松井 裕樹
岸 孝之
則本 昂大
塩見 貴洋
田中 将大
安樂 智大
早川 隆久
弓削 隼人
酒居 知史
高田 孝一
小峯 新陸
内間 拓馬
宋 家豪
松井 友飛
藤平 尚真
藤井 聖
西垣 雅矢
津留﨑 大成
髙田 萌生
鈴木 翔天
瀧中 瞭太
辛島 航
泰 勝利
石橋 良太
西口 直人
内 星龍
吉川 雄大
宮森 智志
【捕手】
太田 光
炭谷 銀仁朗
田中 貴也
安田 悠馬
堀内 謙伍
石原 彪
【内野手】
小深田 大翔
浅村 栄斗
茂木 栄五郎
鈴木 大地
黒川 史陽
銀次
山﨑 剛
伊藤 裕季也
Ｃ．ギッテンス
渡邊 佳明
横尾 俊建
入江 大樹
村林 一輝
阿部 寿樹
【外野手】
オコエ 瑠偉
西川 遥輝
辰己 涼介
吉野 創士
田中 和基
岡島 豪郎
島内 宏明
前田 銀治
武藤 敦貴
小郷 裕哉
和田 恋
千葉ロッテマリーンズ（58名）
【投手】
佐々木 千隼
石川 歩
小島 和哉
美馬 学
種市 篤暉
佐々木 朗希
二木 康太
唐川 侑己
東條 大樹
東妻 勇輔
坂本 光士郎
西野 勇士
廣畑 敦也
八木 彬
鈴木 昭汰
小野 郁
成田 翔
秋山 正雲
岩下 大輝
中村 稔弥
本前 郁也
小沼 健太
益田 直也
中森 俊介
河村 説人
横山 陸人
森 遼大朗
佐藤 奨真
土居 豪人
国吉 佑樹
【捕手】
松川 虎生
田村 龍弘
佐藤 都志也
江村 直也
加藤 匠馬
植田 将太
柿沼 友哉
【内野手】
池田 来翔
藤岡 裕大
安田 尚憲
中村 奨吾
平沢 大河
三木 亮
福田 光輝
井上 晴哉
小川 龍成
茶谷 健太
【外野手】
荻野 貴司
藤原 恭大
角中 勝也
福田 秀平
岡 大海
菅野 剛士
髙部 瑛斗
山口 航輝
西川 僚祐
山本 大斗
和田 康士朗
北海道日本ハムファイターズ（59名）
【投手】
生田目 翼
加藤 貴之
上沢 直之
達 孝太
伊藤 大海
吉田 輝星
上原 健太
杉浦 稔大
宮西 尚生
河野 竜生
井口 和朋
立野 和明
堀 瑞輝
西村 天裕
福田 俊
Ｂ．ロドリゲス
Ｊ．ガント
Ｃ．ポンセ
畔柳 亨丞
鈴木 健矢
齋藤 友貴哉
石川 直也
池田 隆英
長谷川 威展
玉井 大翔
松浦 慶斗
北山 亘基
根本 悠楓
北浦 竜次
Ｃ．メネズ
古川 侑利
田中 瑛斗
齋藤 綱記
【捕手】
清水 優心
古川 裕大
宇佐見 真吾
郡 拓也
田宮 裕涼
梅林 優貴
伏見 寅威
【内野手】
上川畑 大悟
Ａ．アルカンタラ
中島 卓也
清宮 幸太郎
野村 佑希
谷内 亮太
石井 一成
有薗 直輝
水野 達稀
阪口 樂
山田 遥楓
細川 凌平
【外野手】
松本 剛
淺間 大基
木村 文紀
江越 大賀
五十幡 亮汰
今川 優馬
万波 中正