◆ 立浪体制2年目へ
中日は2日、2023年シーズンのコーチングスタッフを発表した。
立浪和義監督が率いる2年目となる来季は、球団OBの和田一浩氏（50）が「一軍打撃コーチ」として新入閣したほか、今季まで日本ハムのコーチを務めていた上田佳範氏（49）と、20年に西武で現役を引退した森越祐人氏（34）もファームコーチとして古巣復帰。
また、渡邉博幸コーチは「二軍内野守備走塁コーチ」から、今季限りで退団した英智氏が務めていた「育成野手コーチ」に配置転換された。
今回発表されたコーチングスタッフの一覧は以下の通り。
◆ 2023年シーズン・中日首脳陣
★＝新入団
◎＝配置転換
＜一軍＞
73 立浪和義 監督
77 落合英二 ヘッド兼投手コーチ
76 大塚晶文 投手コーチ
72 西山秀二 バッテリーコーチ
★ 75 和田一浩 打撃コーチ
78 森野将彦 打撃コーチ
71 荒木雅博 内野守備走塁コーチ
79 大西崇之 外野守備走塁コーチ
＜二軍＞
88 片岡篤史 監督
82 浅尾拓也 投手コーチ
83 山井大介 投手コーチ
80 小田幸平 バッテリーコーチ
74 中村紀洋 打撃コーチ
★ 86 上田佳範 打撃コーチ
★ 81 森越祐人 内野守備走塁コーチ
87 中村 豊 外野守備走塁コーチ
◎ 85 渡邉博幸 育成野手コーチ