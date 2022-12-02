◆ 立浪体制2年目へ

中日は2日、2023年シーズンのコーチングスタッフを発表した。

立浪和義監督が率いる2年目となる来季は、球団OBの和田一浩氏（50）が「一軍打撃コーチ」として新入閣したほか、今季まで日本ハムのコーチを務めていた上田佳範氏（49）と、20年に西武で現役を引退した森越祐人氏（34）もファームコーチとして古巣復帰。

また、渡邉博幸コーチは「二軍内野守備走塁コーチ」から、今季限りで退団した英智氏が務めていた「育成野手コーチ」に配置転換された。

今回発表されたコーチングスタッフの一覧は以下の通り。

◆ 2023年シーズン・中日首脳陣

★＝新入団

◎＝配置転換

＜一軍＞

73 立浪和義 監督

77 落合英二 ヘッド兼投手コーチ

76 大塚晶文 投手コーチ

72 西山秀二 バッテリーコーチ

★ 75 和田一浩 打撃コーチ

78 森野将彦 打撃コーチ

71 荒木雅博 内野守備走塁コーチ

79 大西崇之 外野守備走塁コーチ

＜二軍＞

88 片岡篤史 監督

82 浅尾拓也 投手コーチ

83 山井大介 投手コーチ

80 小田幸平 バッテリーコーチ

74 中村紀洋 打撃コーチ

★ 86 上田佳範 打撃コーチ

★ 81 森越祐人 内野守備走塁コーチ

87 中村 豊 外野守備走塁コーチ

◎ 85 渡邉博幸 育成野手コーチ