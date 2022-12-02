中日・立浪監督 (C) Kyodo News

◆ 立浪体制2年目へ

　中日は2日、2023年シーズンのコーチングスタッフを発表した。

　立浪和義監督が率いる2年目となる来季は、球団OBの和田一浩氏（50）が「一軍打撃コーチ」として新入閣したほか、今季まで日本ハムのコーチを務めていた上田佳範氏（49）と、20年に西武で現役を引退した森越祐人氏（34）もファームコーチとして古巣復帰。

　また、渡邉博幸コーチは「二軍内野守備走塁コーチ」から、今季限りで退団した英智氏が務めていた「育成野手コーチ」に配置転換された。

　今回発表されたコーチングスタッフの一覧は以下の通り。

◆ 2023年シーズン・中日首脳陣

★＝新入団

◎＝配置転換

＜一軍＞

　　73　立浪和義　監督

　　77　落合英二　ヘッド兼投手コーチ

　　76　大塚晶文　投手コーチ

　　72　西山秀二　バッテリーコーチ

★　75　和田一浩　打撃コーチ

　　78　森野将彦　打撃コーチ

　　71　荒木雅博　内野守備走塁コーチ

　　79　大西崇之　外野守備走塁コーチ

＜二軍＞

　　88　片岡篤史　監督

　　82　浅尾拓也　投手コーチ

　　83　山井大介　投手コーチ

　　80　小田幸平　バッテリーコーチ

　　74　中村紀洋　打撃コーチ

★　86　上田佳範　打撃コーチ

★　81　森越祐人　内野守備走塁コーチ

　　87　中村　豊　外野守備走塁コーチ

◎　85　渡邉博幸　育成野手コーチ