SUPER BEAVERが10代の片思いにアドバイス 好きな人と明日も一緒に下校するには!?

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。11月30日(水)の放送は、SUPER BEAVERがゲスト出演。10代のリスナーと電話をつなぎ、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭とともに、リスナーの恋の相談に乗りました。明日、人生で初めて好きな人と一緒に帰ることになりました。今から緊張しているんですけど、「また一緒に帰りたいな」と思ってもらえるためにはどうしたらいいですか?こもり校長:そもそも、なんで2人で帰ることになったの?リスナー:明日でテストが終わるから、「木曜日一緒に帰らない?」と私が言ったらOKしてくれました。渋谷龍太(Vo):自分から言ったんだ。いいね~。こもり校長:帰る時間は、どのくらい一緒にいられるの?リスナー:学校から駅まで15分歩いて、電車で10分くらい一緒になります。こもり校長:何か、話すプランはあるの?リスナー:緊張して何も出てこなくなるんだろうな、って思ってます……(笑)。こもり校長:でも無言は避けたいよね。上杉研太(Ba):タイミング的には「テストどうだった?」が……。渋谷:でも相手の子のテストが、うまくいってなかったら……。藤原“34才”広明(Dr):なぐさめよう!柳沢亮太(Gt):テストがどうかより、「やっと終わったね」から始まれば……。渋谷:いいね!こもり校長:「どのテストがうまくいった?」って投げれば、相手も返事できるんじゃない?渋谷:頭いいね! やっぱ校長だね(笑)。ぺえ教頭:すごいね。私は心理テストしか思いつかなかったわ。言葉には困らないじゃん。全員:(笑)。渋谷:それもいいかもしれない。でも、「あなたは今、公園に1人でいます……」とか突然言われたら怖いかもしれない(笑)。ぺえ教頭:私はそういうことしがちなのよ(笑)。こもり校長:藤原先生はどうですか?藤原:ゲームして帰るのは? 「しりとりしようよ!」みたいな。柳沢:高校1年生だよ!?藤原:いいじゃん! しりとりとかするでしょ!?全員:(笑)。柳沢:あえて、今の気持ちをポロっと言っちゃうのもいいよね。「緊張してるんだよね」と言っちゃうとか……。藤原:高等テクニックすぎない!?上杉:「なんで緊張してんの?」ってなんない!?柳沢:そうしたら、ときめいちゃうなと思って。ぺえ教頭:上手ね(笑)。こもり校長:「テストどうだった?」と切り出す案と、しりとり案があるけどどう?リスナー:テストの話をするのは良いかなと思います。こもり校長:じゃあそれで15分くらい話して、残りの時間は……追い込みしりとり!渋谷:しりとりは、無理にしなくていいんだよ!リスナー:でも、いいなと思いました。こもり校長:ほら!藤原:キャッチボールになるからね!ぺえ教頭:(笑)。柳沢:しかも、どっちかが先に降りると思うんだけど、そこでしりとりが『ん』で終わらなければ、続きをやんなきゃいけないから!上杉:「続きはまた明日ね」ができるね。リスナー:あー!渋谷:「楽しかったからまたやろうね」で繋げるのもアリだね。こもり校長:次の日も、「昨日は『ひ』で終わったね」ってまた話せるよ。上杉:話すきっかけにもなるね。こもり校長:たしかに。(しりとり案を出した)藤原先生さすが!藤原:うぇ~い!渋谷:さすが恋愛マスター!ぺえ教頭:恋愛マスターなんだ……(笑)。こもり校長:明日、緊張するかもしれないけど、頑張ってね!SUPER BEAVER:頑張ってね!リスナー:はい! ありがとうございました!SUPER BEAVERは、11月30日(水)にニューシングル『ひたむき』をリリース。この楽曲は、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』第6期のオープニングテーマに起用されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/