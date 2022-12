BiSHアイナ・ジ・エンド「リンリンがこんなにしゃべってくれると思ってなかった」2人が写る思い出の写真

BiSHのアイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。11月29日(火)の放送では、過去に撮影された写真のなかから印象深いものとそのエピソードを伝えました。そのなかから、同コーナーのために撮影された2枚とその思い出を紹介します。アイナ:写真は私にとって、とても身近なものですね。私は結構好きです。スマホもほんまに画質いいから、「めっちゃ景色いいやん!」って思ったときにパシャって撮っています。パパがカメラマンっていうのもあって、ちっちゃいときからカメラは身近な存在でした。最近だと、フィルムカメラもよく使っています。私もアーティスト写真とか、CDのジャケ写、ライブ写真など、モデルみたいなことをやらせてもらうこともあって、これまでにいろんな写真を撮ってもらっています。今日は、自分がこれまで撮ってもらったなかから、印象に残っているお写真を紹介していこうと思います。アイナ:(「アイナLOCKS!」で撮影した写真は)もう何十枚あるんかな? 思い入れがいっぱいあって……。選ぶん大変やったんだけど、1枚目はやっぱり『本日初日』って書いてある白いパーカー着てる写真かな?私、しゃべるのがいまの数億倍苦手だったんで、(この日は)めちゃくちゃ緊張しちゃって。もう脇汗がすごかったですね。パーカーのこの内側、滴ってましたね。必死だったなっていう思い出があります。今日初めて言うんですけど、実はずっと撮ってくれてるカメラマンのノリ先生(番組スタッフ)は昔からの友達で、なんと私の中学の友達のダーリンなんですよ! その中学の友達とは、めちゃめちゃ仲良かったの。もう毎日会ってたの。高校は別やったんやけど塾が一緒で、いろんなことを一緒に乗り越えた友達なんです。その友達の彼氏さんっていうことで、結構距離が近いんよね。温度感もすごく良くて。だから、この初日の撮影の時もめっちゃ緊張してたけど、ノリ先生やから、なんかこうちょっと楽しかったな。だから笑えたなって思い出がある。アイナ:リンリンと初めて「アイナLOCKS!」でお話をした日、『アイナ先生、ありがとうございました。私より』って書いてあるんだけど、たぶん私の絵なんよね。私とリンリンの絵を描いてくれてて、鏡の中にリンリンがいるっていうこの写真……。リンリンが着てくれた赤い衣装と私のブルーの衣装が相まって、コンビみたいになってて結構好きなんです。リンリンが鏡に映ってるっていう撮り方も斬新ですね。このときは、リンリンがこんなにしゃべってくれると思ってなかったんです。生徒(リスナー)の悩みを2人で聞くっていう対談やったんやけど……割とリンリンって、自分の発言をバンバンするようなタイプじゃないのに、生徒の悩みに一生懸命向き合って答えてたあの姿が印象的でしたね。8年ぐらい一緒にいたなかでも、「リンリンと一緒に、何か2人でやってる」っていうのが嬉しかった。しかもそれが、無口担当のリンリン……! すごい成長。お互い成長してるような気持ちでしたね。「アイナLOCKS!」の写真って、ほんま思い出が紐づいているんですよね。だからどれもいいし、どれも捨てれないし。ノリ先生が撮ってくれてるっていうのも相まって、なんか温度を感じる。ただパシャって撮った、切り出したような写真じゃないっていうのがすごく好き。だから、SNS作りたい! 「アイナLOCKS!」オンリーSNSですね。これはもうやるしかないですよ! やらせてください(笑)。このほかには、2021年リリースのファーストソロアルバム『THE END』CD盤の赤い衣装の写真と撮影エピソード、2020年に撮影された『Numero TOKYO』の写真とフォトグラファー・SASU TEIさんとのエピソードが紹介されました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/