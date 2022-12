12月3日19:00より日本テレビ系で放送される音楽特番「日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2022」の出演アーティストの歌唱曲、およびタイムテーブルが発表された。

番組冒頭の19時台ではKis-My-Ft2が「想花」、なにわ男子が「初心LOVE」「ハッピーサプライズ」、ポルノグラフィティが「Zombies are standing out」を披露するほか、STU48、&TEAM、Gaho×THE BEAT GARDEN、ジェジュンが出演するコーナー「バック・トゥ・ザ2022」、King & Prince、Da-iCE、NiziUが出演する「再生回数億ごえ!ダンスメドレー」といった企画をオンエア。終盤22時台には関ジャニ∞、King Gnu、Perfume、福山雅治、ゆず、中川大志が登場する。

また放送当日の3日16:25からは「ベストアーティスト2022 夜まで待てないスペシャル」と題した事前番組を放送。この番組ではStray Kids、AKB48、ジェジュン、FANTASTICS from EXILE TRIBEが本編に先駆けてパフォーマンスを披露する。

日本テレビ系「日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2022」

2022年12月3日(土)19:00~22:54

タイムテーブルおよび歌唱曲

19時台

・Kis-My-Ft2「想花」

・櫻坂46「摩擦係数」

・なにわ男子「初心LOVE」「ハッピーサプライズ」

・日向坂46「月と星が踊るMidnight」

・ポルノグラフィティ「Zombies are standing out」

・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「THE POWER」

・緑黄色社会「ミチヲユケ」

・バック・トゥ・ザ2022(STU48 / &TEAM / Gaho×THE BEAT GARDEN / ジェジュン)

・再生回数億ごえ!ダンスメドレー(King & Prince / Da-iCE / NiziU)

20時台

・Ado「新時代(スペシャルMV)」

・A.B.C-Z「Za ABC~5stars~」「Graceful Runner」

・KinKi Kids「硝子の少年」ほか2曲

・King & Prince「TraceTrace」

・SEKAI NO OWARI「Habit」

・SEVENTEEN「DREAM」

・NiziU「Blue Moon」

・乃木坂46「シンクロニシティ」「ここにはないもの」

・BE:FIRST「Bye-Good-Bye」

・宮本浩次「飾りじゃないのよ涙は」

21時台

・KAT-TUN「ゼロからイチへ」

・Stray Kids「MANIAC -Japanese ver.-」

・SixTONES「ふたり」

・Sexy Zone「Forever Gold」

・美炎-BIEN-「鼻吹雪」

・ブラックビスケッツ「Timing」ほか

・Hey! Say! JUMP「ウィークエンダー」「Come On A My House」「サンダーソニア」

・MISIA「君の願いが世界を輝かす」

・LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」

・プレイバック★着うたメドレー(AKB48 / KAT-TUN / Sexy Zone / 中島美嘉 / FANTASTICS from EXILE TRIBE)

22時台

・関ジャニ∞「愛でした。」

・King Gnu「Stardom」

・Perfume「Spinning World」

・福山雅治「妖」

・ゆず「RAKUEN」

・ゆず・中川大志「サヨナラバス」



総合司会:櫻井翔

司会:羽鳥慎一 / バカリズム / 市來玲奈(日本テレビアナウンサー)



※各時間帯ごとアーティスト名50音順に掲載(メドレー名を除く)

日本テレビ系「ベストアーティスト2022 夜まで待てないスペシャル」

2022年12月3日(土)16:25~17:00

<出演者および歌唱曲>

・Stray Kids「CIRCUS」

・AKB48「根も葉もRumor」

・ジェジュン「BREAKING DAWN」

・FANTASTICS from EXILE TRIBE「Someday」