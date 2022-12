◆ 3年連続20ホーマー超のスラッガー

楽天は1日、メジャー通算130本塁打の実績を持つ前ナショナルズのマイケル・フランコ内野手(30)と2023年シーズンの契約に合意したと発表した。

ドミニカ共和国出身のフランコは右投げ右打ちの三塁手。14年にフィリーズでメジャーデビューを果たすと、キャリアハイの25本塁打を放った16年から3年連続で20本塁打をマーク。直近3シーズンはロイヤルズ、オリオールズ、ナショナルズと渡り歩いた。

今季は103試合に出場し打率.229(103-85)、9本塁打、39打点の成績。メジャー通算923試合で809安打、130本塁打、467打点、打率.244、OPS.707をマークしている。

来日が決まったフランコは「楽天イーグルスの一員となり、その輝かしいページに参加できることになり、とてもエキサイトしています。ベストを尽くし、チームの勝利のために一生懸命頑張ります。イーグルスが私に関心を持ってくれたことに感謝し、来シーズン、素晴らしいファンの皆様と一緒に、チャンピオンを目指し戦えることを楽しみにしています。応援よろしくお願いします」と球団を通じてコメントを寄せた。

