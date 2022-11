Spotify2022年ランキング発表　BTS、ハリー・スタイルズ、Tani Yuukiらが快挙

Spotifyが世界4億5,600万人以上のユーザーによる今年のリスニンングデータをもとに、2022年を音楽とポッドキャストで振り返る各種年間ランキングを発表した。

主なハイライトは次の通り。

●世界で最も聴かれたアーティストは3年連続でバッド・バニー

●世界で最も聴かれた楽曲はハリー・スタイルズ「As It Was」

●国内で最も聴かれたアーティストは2年連続でBTS

●国内で最も聴かれた楽曲はTani Yuukiの「W / X / Y」

●国内で最もシェアされた楽曲は JO1の「SuperCali」

また、ユーザーが自身の聴取履歴から2022年を振り返ることができる「Spotifyまとめ 2022」も公開された。「Spotifyまとめ」は、世界中のユーザーがそれぞれの一年を、Spotifyで今年最も聴いたアーティストや楽曲、音楽ジャンルのほか、音楽再生時間、最も聴いたポッドキャスト番組などのデータで振り返ることができる年末恒例企画。これらのデータは、Spotify上ならびに特設サイト「Spotifyまとめ 2022」で楽しむことができる。

Spotifyは12月8日に、「世界で最も聴かれた国内アーティスト」など国境や時代を超えた音楽ランキングを発表予定。

2022年 Spotifyグローバルランキング

●世界で最も再生されたアーティスト

1. バッド・バニー

2. テイラー・スウィフト

3. ドレイク

4. ザ・ウィークエンド

5. BTS

Spotifyプレイリスト「Top Artists of 2022」

●世界で最も再生された楽曲

1. As It Was / ハリー・スタイルズ

2. Heat Waves / Glass Animals

3. STAY (with Justin Bieber) / The Kid LAROI

4. Me Porto Bonito / バッド・バニー

5. Tití Me Preguntó / バッド・バニー

Spotifyプレイリスト「Top Tracks of 2022」

●世界で最も再生されたアルバム

1. Un Verano Sin Ti / バッド・バニー

2. Harry’s House / ハリー・スタイルズ

3. SOUR / Olivia Rodrigo

4. = / エド・シーラン

5. Planet Her / Doja Cat

2022年 Spotifyジャパンランキング

●国内で最も再生されたアーティスト

1. BTS

2. Official髭男dism

3. YOASOBI

4. Ado

5. 優里

6. Vaundy

7. back number

8. King Gnu

9. TWICE

10. Saucy Dog

Spotifyプレイリスト「Top Artists of 2022 Japan」

●国内で最も再生された楽曲

1. W / X / Y / Tani Yuuki

2. シンデレラボーイ / Saucy Dog

3. ベテルギウス / 優里

4. なんでもないよ、 / マカロニえんぴつ

5. ドライフラワー / 優里

6. 水平線 / back number

7. 残響散歌 / Aimer

8. 新時代 / Ado

9. きらり / 藤井 風

10. シャッター / 優里

Spotifyプレイリスト「Top Tracks of 2022 Japan」

●国内で最も再生されたアルバム

1. 壱 / 優里

2. ウタの歌 ONE PIECE FILM RED / Ado

3. THE BOOK / YOASOBI

4. THE BOOK 2 / YOASOBI

5. 狂言 / Ado

6. LOVE ALL SERVE ALL / 藤井 風

7. Editorial / Official髭男dism

8. strobo / Vaundy

9. Love Yourself 結 ’Answer’ / BTS

10. ハッピーエンドへの期待は / マカロニえんぴつ

Spotifyプレイリスト「Top Albums of 2022 Japan」

●国内で最も再生されたSpotify公式プレイリスト

1. 令和ポップス

2. Tokyo Super Hits!

3. Hot Hits Japan

4. This Is BTS

5. 平成ポップヒストリー

●国内で最もシェアされた楽曲

1. SuperCali / JO1

2. Bye-Good-Bye / BE:FIRST

3. CALL 119 / INI

4. Password / INI

5. With Us / JO1

6. Betrayal Game / BE:FIRST

7. Brave Generation / BE:FIRST

8. 僕らの季節 / JO1

9. Gifted. / BE:FIRST

10. Scream / BE:FIRST

Spotifyプレイリスト「Most Shared Track of 2022 Japan」

●国内で最もいいねや保存された曲

1. W / X / Y / Tani Yuuki

2. 新時代 / Ado

3. ベテルギウス / 優里

4. ミックスナッツ / Official髭男dism

5. なんでもないよ、 / マカロニえんぴつ

6. シンデレラボーイ / Saucy Dog

7. Habit / SEKAI NO OWARI

8. ダンスホール / Mrs. GREEN APPLE

9. 私は最強 / Ado

10. 残響散歌 / Aimer

Spotifyプレイリスト「Most Hearted Tracks in 2022」

●国内で最もゲーム機で再生された楽曲

1. 新時代 / Ado

2. 2:23 AM / しゃろう

3. 一途 / King Gnu

4. W / X / Y / Tani Yuuki

5. STAY (with Justin Bieber) / The Kid LAROI

●国内で最も人気のポッドキャスト番組

1. 英語聞き流し | Sakura English/サクラ・イングリッシュ

2. SPY×FAMILY オペレーション〈ポッドキャスト〉

3. Spotify ANIZONE - アニゾーン

4. 聴漫才2

5. 叶姉妹のファビュラスワールド

6. 呪術廻戦 じゅじゅとーく + オーディオコメンタリー

7. 霜降り明星のオールナイトニッポン

8. サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー

9. 英語で雑談!Kevins English Room Podcast

10. Naomi Takes America

●国内で最も人気のMusic + Talkコンテンツ

1. Liner Voice+

2. New Music Wednesday [Music+Talk Edition]

3. YOASOBI THE BOOK 2 Spotify Edition

4. 小泉今日子とYOUのK-POP PARTY

5. 聴く小説・すずめの戸締まり

Spotifyプレイリスト「Best of Music + Talk 2022(Japan)」