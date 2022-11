楠木ともり 10代を支えてもらったアーティスト、オススメの3曲を紹介

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。11月29日(火)の放送は、声優でシンガーソングライターの楠木ともりさんがゲスト出演。10代のリスナーに向けておすすめの楽曲を紹介し、一緒に聴いたパーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とぺえ教頭が、感想を伝えました。楠木ともりさんは、声優としてテレビアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』のレン役、『遊☆戯☆王SEVENS』の霧島ロミン役、『チェンソーマン』のマキマ役などを担当。アーティストとしては、2020年にソロメジャーデビューし、これまでに4枚のEPを発売しています。3歳からピアノを習い、トランペットやバンドボーカルの経験もあるという楠木さん。音楽が好きなのは、家族からの影響もあったといいます。こもり校長:子どものころから音楽に触れる機会が多かったんですか?楠木:そうですね。お父さんとお姉ちゃんが音楽好きで、車の中ではお父さんが好きな音楽が流れていたり。お姉ちゃんから音楽を教えてもらったりとかというので、触れる機会は多かったと思います。ぺえ教頭:お父さんはどんな音楽が好きだったの?楠木:いろいろ聴くんですけど、流れていたのは洋楽が多かったですね。あと思い出に残っているのは、スピッツですね。こもり校長:そして今回は、音楽が好きな楠木先生に曲を紹介してもらおうと思います。楠木:ぜひぜひ! 聴いてくださっている生徒さん(リスナー)が主に10代ということだったので、私が10代のころにすごく聴いていた曲だったり影響を受けた曲を選んでみました!楠木:さゆりさんはリリックが好きでハマったんですけど……包み込むような温かさがあるけど毒から目を背けないというか。しっかり向き合ってくれる歌詞が好きで、この曲はすごくそれを象徴していて。10代のころって「自分ってなんなんだろう……?」みたいな気持ちになるじゃないですか。それに、優しく寄り添ってくれるような歌だなと思います。ぺえ教頭:たしかに。ちょっとしか流れてないけど、歌詞が寄り添ってくれるね。楠木:はい。ぜひ歌詞を見ながら聴いてほしい曲です。こもり校長:BONNIE PINK先生は、僕が10代のころめっちゃ聴いてたんですよ。楠木:おお!こもり校長:僕もいろいろ思い出しちゃいましたけど、なぜこの曲を選んだんですか?楠木:BONNIE PINK先生は父が車で流していたアーティストの1人で、幼少期からずっと聴いていたんです。こういうアーティストがいるんだよ、というのを知ってほしいのもありますし、それぞれの楽曲の個性が引き立っているアーティストさんだと思うので……。こもり校長:うんうん。楠木:こちらも歌詞も含めてですけど、聴いてもらえたら嬉しいなと思って選びました。こもり校長:ぜひ、本当に聴いてほしいなぁ~。ぺえ教頭:小森隼に刺さってるわ(笑)。こもり校長:くぅ……! 阿部真央もいいんだよ!ぺえ教頭:声が漏れちゃったね(笑)。楠木:(笑)。阿部真央さんも、10代を支えてもらったアーティストさんなんです。この曲は、この仕事に就く前のオーディションとか大事な日の前とかに聴いて元気をもらっています。このみずみずしさが、10代にぴったりかと思って選びました。こもり校長:“みずみずしさ”っていい言葉を使うね~……! 本当にそう!楠木:(笑)。こもり校長:10代の綺麗な汗が、阿部真央先生に合うというか。繊細な曲も多いんだけど、そっちも好きなんだよね!楠木:わかります!こもり校長:いいよね!?楠木:すごくいいです!ぺえ教頭:生徒のみんなにも響いているかな……? 校長には刺さってる(笑)。こもり校長:生徒にも刺さってほしい!楠木ともりさんは、12月に大阪、名古屋、東京でライブ「Kusunoki Tomori Birthday Live 2022『RINGLEAM』」を開催。自身の誕生日でもある12月22日(木)の公演は、生配信も予定されています。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/