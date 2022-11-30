BE:FIRST、1stアルバム『BE:1』の360 Reality Audio/Dolby Atmos音源配信

BE:FIRSTの1stアルバム『BE:1』の360 Reality AudioおよびDolby Atmos音源が2022年11月30日(水)より配信開始された。
360 Reality Audio（サンロクマル・リアリティオーディオ）とは全方位から音が降り注ぐソニーの360立体音響技術を使った新しい音楽体験で、アーティストの生パフォーマンスに囲まれているかのような、没入感のある立体的な音場が体感出来るもの。
同アルバムには、デビュー曲「Gifted.」やストリーミング総再生回数1億回を突破した「Bye-Good-Bye」、『Billboard JAPAN 総合ソング・チャートJAPAN HOT 100』にて1位を獲得した「Scream」など、様々なジャンルの楽曲を全15曲収録。360 Reality AudioおよびDolby Atmosの立体音響によってBE:FIRSTの楽曲をまるで生パフォーマンスを聴いているかのような没入感で楽しむことができる。
BE:FIRST 1st Album「BE:1」360 Reality Audio (Amazon Music)
https://music.amazon.co.jp/albums/B0B71BJPZK
BE:FIRST 1st Album「BE:1」Dolby Atmos (Apple Music / Japan)
https://music.apple.com/jp/album/be-1/1635524904
1st ALBUM「BE:1」 配信中
BE:FIRST Official Website：https://befirst.tokyo/
BE:FIRST YouTube Channel : https://www.youtube.com/c/BEFIRSTOfficial/