1970年代、栄光のモータースポーツの刹那を切り取った写真集『Paddock Transfer』

『Octane』2021年3月号(イギリス版)ではアマチュア・モータースポーツ写真家、エドガー・ヴァーノン・スターが1960年代に撮影した素晴らしい作品を取り上げた。すべては2004年、チャーターハウスのオークションで自動車愛好家のティム・ビーヴィスが2箱のカラースライドを落札したことに始まる。ビーヴィスはカラースライドを詳しく調べていくうちに、そこに記録されている内容の幅の広さと質の高さに驚かされ、レンズの後ろにいる人物について調べ始めた。

【画像】グレアム・ヒルやニキ・ラウダなど、選りすぐりのモータースポーツ写真を一挙紹介(写真14点)

エドガー・ヴァーノン・スターは童謡『きらきら星』の英語歌詞、”キラキラ”(Twinkle Twinkle…)の部分から「トゥインク」というあだ名がつけられた。ウェストカントリー・エアクラフト・サービシング社の航空機エンジニアで、メディアパスやパドックパスなどがなくても、レースで最も熱い”現場”であるピットレーンやパドック内に入り込む術の持ち主であった。結果として、サーキットの様子だけでなく、往年のスターたちの自然体でリラックスした表情のスナップも撮影することができた。

二度結婚したトゥインクはブリストル・エアクラフト・カンパニー、その後ヨービルのウエストランド社に勤務しながら、チェルトナム・モータークラブのメンバーとしてライレーで競技に参加するなど精力的に活動していた。最初の本が出版されて以来、トゥインクと家族ぐるみの友人が何人か現れた。なかには、彼が2階の寝室で750クラブマシン(ヒストリック・フォーミュラマシン)を造り、それを取り出すために窓を取り外さなければならなかったという逸話を著者に聞かせてくれた人もいた。

60歳の誕生日にはカメラを持ってバイクでモンツァに行き友人を訪ね、その後はVWビートルでカナダ巡りをした。カナダ巡りというのは後付けの理由に過ぎず、北米でモータースポーツの写真を撮り続けたのだ。

ビーヴィスは編集者で作家のガイ・ラヴリッジと組んで、トゥインクが撮影したコレクションを一般に公開することを画策。いざ二人がスライドを掘り下げてみると1冊どころか、5冊分の素材が見つかった。

1冊目は1960年代に撮影されたものを集めた『Admission7/6』、2冊目は1970年から74年までに撮影された『PaddockTransfer』である。企業によるスポンサーシップやエアロダイナミクスの台頭など、レースが新しい時代に入ったことを感じさせてくれる。また、イギリス、ヨーロッパ、カナダのサーキットで撮影されたハイエンドな雰囲気は、1973年5月にブガッティ・オーナーズ・クラブのイベントでプレスコットの駐車場に停められた参戦車両(パンテーラ、デイトナなど)と面白いほどのコントラストをなしている。

綿密に調査され、キャプションが付けられた写真に加えて、ジェレミー・ウォルトン、初期のヤードレー・ガール(スポンサーであるヤードレーのレースクイーン)のスー・レーマン、トニー・トリマー、ジャッキー・オリバーなどの意見が加えられ、さらにマイク・ワイルスやジョン・サーティズの言葉も引用されている。なお、特にジョン・サーティズはこの本の出版を応援した。

ビーヴィスとラヴリッジの両氏に、新刊への思いとお気に入りの写真について語ってもらった。

ティム・ビーヴィスのコメント

写真は古くなればなるほど良くなるとはよく言われていることです。私が手に入れたトゥインクのコレクションは、まさにその通りでした。画像からは歴史が染み出し、アクセスが容易でスポンサーが少なかった、モータースポーツの異なる時代を見事に映し出しています。

シルバーストンは、私の家とガイ・ラヴリッジの家の中間地点にあり、この本のリサーチの拠点となりました。また、伝説のパブ「グリーンマン・イン」では、執筆後に何度も夕食をとりました。

執筆のプロセスは今ではすっかり定着しました。画像を年代順に並べ、各ページへの収まりを考慮して選定していくのです。そしてシルバーストン・インタラクティブ・ミュージアムにあるアーカイブの助けを借りて、レースレポートやプログラム、エントリーリスト、レース後のコース係のメモ、当時の文献、さらには当日その場にいた人たちへヒアリングもします。1960年代と70年代前半を終え、次はハント対ラウダ、グランドエフェクト・カーなどが登場する、70年代後半に目を向けることになりました。

この本が出版されるまで、目にすることができなかった画像に対する読者の反応を目の当たりにして、非常に驚かされたとともに画像を一般に公開したことは正しい選択だったと確信しています。

トゥインクの親友の息子、ロブ・レナードからEメールを受け取ったことは、特に嬉しかったですね。「このユニークな人物が認められて喜ばしいし、きっと制作にはビールが関わっていたのでしょう。少なくとも私が父とトゥインクが揃ったときは、そうでした!」とだけ記されていました。

ガイ・ラヴリッジのコメント

トゥインクの2セット目の写真を見るのは、シュールな気分でした。1セット目、ティムと一緒に作業をしていた時、彼の努力も空しく世間は冷たく厳しい眼差しを送っていました。でも、『Admission7/6』は成功しましたし、トゥインクを知る人たちからの反応も上々で、今回はよりパーソナルで、より親密なものになったと感じています。インタビューや当時を知る人たちの経験を反映させることはもちろん、当時の鮮やかな色彩やファッション、そしてトゥインクの写真家としての成長ぶりも表現しなければならないという思いでした。

彼は自分の焦点、そして、翼を広げていったのです。撮影された写真を通してプレスコットで開催されたVSCCのミーティングやクラブマンのレースに参加したり、カナダに行ったり、スライドフィルムからネガフィルムに移行し(そしてまた戻る)、パンニングショットを取り入れたトゥインクと遭遇できます。相変わらず、ピットやパドックに無許可で侵入するテクニックは健在ですが、より好奇心旺盛にマシンを観察していたことが見てとれます。トゥインクの写真は前回よりも確実に進歩を遂げています。ベルトの摩耗、無造作にリベットで留められたペダル、失敗した実験、はたまた消火器を取り付けたBRMにどうやってドライバーが乗り込んだのかなど、様々な視点で撮影されています。

また、ロブ・ウォーカーに敬意を表することができたのは、この上なく嬉しいことでした。彼は『ミンテックス・マン』の取材中も紳士的で、グランプリ・マネージメントから引退したことをこの本で紹介できたことは個人的にも嬉しいことでしたし、ティムが提案してくれたことも嬉しかったですね。また、キース・グリーンの手書きのセットアップ・ノートを使用できたことで、過去の英雄たちとのつながりを感じさせてくれました。

HILL IN HIS LOTUS 49

ロータス49を駆るヒル

1970年、BRDCインターナショナル・トロフィーで、ブルック・ボンド・オクソ・レーシング・チームのロブ・ウォーカー・ロータス49を駆るグレアム・ヒル。ヒルは当惑した表情を浮かべ、この週末の悪天候でのバトルに備えて、革製のモーターサイクル用グローヴと思えるものを装着している。

RONNIE AT THE READY

出撃準備完了のロニー

STPマーチ・アルファロメオのコックピットに収まる元祖"スーパースウェード"(優れたスウェーデン人の愛称)。ロニー・ペテルソンのエレガントなペイントが施されたヘルメットのフロント部分には、彼のパーソナルスポンサーであるSMOGのロゴが描かれている。このロゴは 1978年、モンツァで行われたイタリア GPのスタートラインでクラッシュして亡くなるまで、ずっと一緒に時を過ごしたものだ。多くの人がワールドチャンピオンになるだろう、なれるだろうと思っていた人物でもあるし、レーシングドライバーとしてのキャリアのなかで2度、ドライバーズ・チャンピオンシップ 2位を獲得している。1973年には 15戦中 4勝を挙げ自己最高得点を獲得するも、ドライバーズ・チャンピオンシップでは 3位にとどまった。この写真が撮影されたときは第一ヒートでのピットストップ後、アクシデントに見舞われ意識がない状態で病院に運ばれたときのもの。なお、翌日には退院が許された。

THE PRESCOTT PADDOCK

ザ・プレスコット・パドック

1973年 5月、トゥインクはブガッティ・オーナーズ・クラブのミーティングを訪れ、デビッド・ベイカーのフェラーリ 365 GTB/4 デイトナなどを撮影した。イーストサセックス州ルイス出身のベイカーはモータースポーツに熱心で、デイトナを所有した3年間において少なくとも7回レースに参戦し、常にサーキットまではデイトナを運転してきていた。ボディカラーはロッソ・ボルドー・ディノ、インテリアカラーはタバコ(今でいうタン)と記されており、1972年 3月7日に1万 40ポンドで購入。ただ、ベイカーが乗っていたフェラーリ 365GT 2+2(13797)を下取りに出したので、追い金は6290ポンドだった。エアコン、ラジオ、ナンバープレート、シートベルト、12カ月の車検付きで納車され、ナンバーは「KPC125K」だった。1972年にこのマシンでデビューしたベイカーは、所有期間中にクラス3位以内を3回獲得している。

ROLLING LABORATORY

走る”実験室”

1971年の F1ノンチャンピオン・シリーズのひとつ、インターナショナル・トロフィー(イギリス・ブランズハッチ)で、ロータス 56Bをドライブするブラジルのエース、エマーソン・フィッティパルディ(1972年、74年のF1ドライバーズチャンピオン獲得)。1968年のインディ500のためにロータスは、プラット&ホイットニー社製 ST6ガスタービンを搭載した56を投入した。チャプマンは56をF1で走らせることを考え、F1規定に合致するように改造した56Bを1971年に製作した。56Bはトラブル続きで、F1のコースでは戦闘力に欠けることが明らかになり計画はキャンセルされた。1971年インターナショナル・トロフィーが、F1史上で初めてのガスタービンカーの走行となった。

BEAR NECESSITIES

産声をあげたばかりのマシン

1967年の F1ワールドチャンピオン、デニス・ハルム(愛称が Bearだった)が 1971年、シルバーストンで開催された BRDCインターナショナル・トロフィーで新しいシャシー、M19C/1を試しているところ。1970年のグッドウッドでのブルース・マクラーレンの死から立ち直りつつあったチームはピーター・レブソンと契約し、明るい未来を手に入れたかのように見えた。ハラマで開催されたスペイン世界選手権ぎりぎり1週間前に、マクラーレンは2台のマシンをグリッドに送り込んだ。4位と5位という結果も納得のいくものだった。

NIKIS EARLY STEPS

歩み始めた、ニキ

1974年、トゥインクはスライドフィルムで復帰しただけでなく、ドライバーを中心に据えたマシンの撮影を行うようになった。この写真はニキ・ラウダがフェラーリで初シーズンを迎え、チャンピオンシップをリードしていた時のもの。RACのミスによりピットレーンで不必要に待機させられラウダは 9位フィニッシュするも、後にフェラーリの抗議により1周追加走行が認められ、5位に繰り上げ入賞。2ポイント獲得した。

ALL DRESSED UP WITH NOWHERE TO GO

行くあてもないが着飾る

ハウデン・ガンレイ(右)が APレーシングのコンペティション部門責任者ジョン・ムーアと談笑。シルバーストンにおける”ドレッサー賞”は、中央の男性に贈られよう。キッパー・タイとブレトンキャップ帽で1972年当時のエッセンスを完璧に表現している。実にファッショナブル。ハウデンは、このレースの前の週に新しいリアマウント・ラジエター車両、をテストしていたが結果は芳しくなく、ジャン-ピエール・ベルトワーズとピーター・ゲシンだけが参戦することになった。

ハウデン・ガンレイは「あの週末はレースに出なかったけど、ピットレーンでジョン・ムーアと会話しましたね」と振り返る。ジョンはブレーキ開発のスペシャリストで、APのコンペティション部門責任者に就任して、特にAPロッキード側(現、デルファイ)を最高のサプライヤーに育て上げた。「BRM、ガルフ、ウィリアムズなど、私が所属した各チームでは、ガーリングではなくロッキードのブレーキに代えるよういってきましたっけ。後にジョンから"No.1ロッキード・セールスマン"と彫られたタンカードが贈られました。ジョンはその後 APを辞め 1983年にアルコン社を設立し、現在もブレーキとクラッチの専門メーカーとして活躍しています」

GOLDEN GRAHAM

ゴールデン・グレアム

1971年 7月、シルバーストンで開催されたイギリス・グランプリ、すでに2度のワールドドライバーズチャンピオンに輝いていたグレアム・ヒルは、キャリア復活の途上にあるように思えた。1969年シーズン終了後にインディでの大活躍のあとロータスを去ったヒルは、1970年にロブ・ウォーカーのもとでレースをしたが未勝利に終わっていた。1971と72年シーズンはブラバムのモーター・レーシング・ディベロップメントに加わり、5月に行われたノンタイトル戦のインターナショナル・トロフィー・レースでは、ロータス時代以来の F1勝利を達成した。そうした幸先のよさも長くは続かず、ヒルはシルバーストンでのスタートで脱落、オーストリア GPで5位となった2ポイントのみを獲得して、ランキング 21位でシーズンを終えている。その後 4年間レースに参戦するものの、F1で勝利の女神が微笑むことはなかった。

SEPPIS OFFICE

セッピーの仕事場

ここはジョー・シフェールの”仕事場”である。コックピット脇のキルティングや、ペダルのフリクションパッドのリベット打ちが雑なところにも注目。ユニオンジャックが、BRMが英国のチームであることを誇示する。トニー・サウスゲイトが設計した BRMP160は、自社開発のV12エンジンを搭載した意欲的なマシンであった。このエンジンはシーズン序盤から活躍し、4度の勝利をもたらした。シフェールは、このマシンを操りオーストリア・グランプリで優勝、ピーター・ゲシンがイタリアで「史上最も接近したレース」を制した。BRMは1971年のコンストラクターズ選手権で見事 2位を獲得、翌シーズンにはジャン-ピエール・ベルトワーズが P160Bでチーム最後のグランプリ勝利を飾った。サウスゲートはその後、ジャッキー・オリバーに引き抜かれた。

A TRIO OF CHAMPION

チャンピオン三銃士

パドックでプログラムにサインする、3度の F1チャンピオンに輝いたジャッキー・スチュワートと、ヨッヘン・リント(ドライバーズタイトルを唯一、死後追贈されたドライバー)。敬愛する二人を真ん中で見守るのは、コンストラクターズの”王様”コーリン・チャプマン。チャプマンはスチュワートをロータスに乗せると公言していたが、実現することはなかった。スチュワートは友人であり、師匠であり、ヒーローであるジム・クラークがホッケンハイムでクラッシュして亡くなったときに乗っていたチームでレースをする気になれなかったという説がある。また、もともとケン・ティレルのクーパーF3チームからBRMに移籍し、改めてティレルが率いるチームに”出戻り”したスチュワートは忠誠心が強すぎて、移籍しようとは考えられなかったのではないかとの説もある。

THE CHASE IS ON

繰り広げられる追走劇

モチュール・スポンサーのチームBRM P 160Eを駆るフランソワ・ミゴールは、予選でニキ・ラウダから猛追を受ける。BRM時代のミゴールはペスカロロやベルトワーズといった同朋から強力なサポートを受けていたとはいえ、決して幸せなドライバーではなかった。ル・マンを故郷とする彼にとって24時間耐久レースは常に重要で、1969年から2002年までの間に計 27回出場している。最高位はアメリカのミラージュGR8チームから参戦した2位だった。マトラ・シムカとロンドーで 3位を獲得したこともあったが、どのトップレベルの競技でもいえることだが優勝の座は遠かった。残念ながら2012年、癌のため67歳という若さでこの世を去った。

「Paddock Transfer -EV Starr Snaps the Supersonic 70s, Volume 1 1970-74」(ティム・ビーヴィス、ガイ・ラヴリッジ著)はダグラス・ラヴリッジ出版(ISBN 978 1 900113 182)から発行され、ティム・ビーヴィスのアーカイブからオリジナル写真も収録。価格は40ポンドで、サイン入りの400部限定版として、出版社(Connaught_Book@mail.uk)から直接通信販売で購入することができる。イギリス国内は送料5ポンド(そのほかの地域はお問い合わせください)

編集翻訳:古賀貴司(自動車王国) Transcreation:Takashi KOGA (carkingdom)