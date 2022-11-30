和久井健原作による実写映画「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-」「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-」の特報とティザービジュアルが公開された。

ティザービジュアルには、「折れない。なにがあっても。」というキャッチコピーととともに、傷だらけの北村匠海演じる主人公・花垣武道がお目見えした。また特報映像ではタケミチのほか、山田裕貴演じる龍宮寺堅、杉野遥亮演じる橘直人、今田美桜演じる橘日向、眞栄田郷敦演じる三ツ谷隆、清水尋也演じる半間修二、磯村勇斗演じる千堂敦、間宮祥太朗演じる稀咲鉄太、吉沢亮演じる佐野万次郎らが登場。タケミチの目の前でヒナタが東京卍會によって殺されてしまうシーンや、東卍結成メンバー6人を引き裂く悲しい事件を連想させるシーン、マイキーの決起集会、タケミチとナオトのタイムリープのシーンなどが描かれた。

実写映画「東京リベンジャーズ」の続編となる今作は、原作の「血のハロウィン編」を前後編2部作で描く作品。2023年ゴールデンウィークに「血のハロウィン編 -運命-」、2023年夏に「血のハロウィン編 -決戦-」が上映される。

「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-」

2023年ゴールデンウィーク公開

スタッフ

原作：和久井健『東京卍リベンジャーズ』（講談社『週刊少年マガジン』KC）

監督：英勉

脚本：髙橋泉

配給：ワーナー・ブラザース映画

出演：北村匠海、山田裕貴、杉野遥亮、今田美桜、眞栄田郷敦、清水尋也、磯村勇斗 / 間宮祥太朗 / 吉沢亮

「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-」

2023年夏公開

スタッフ

原作：和久井健『東京卍リベンジャーズ』（講談社『週刊少年マガジン』KC）

監督：英勉

脚本：髙橋泉

配給：ワーナー・ブラザース映画

出演：北村匠海、山田裕貴、杉野遥亮、今田美桜、眞栄田郷敦、清水尋也、磯村勇斗 / 間宮祥太朗 / 吉沢亮

(c)和久井健／講談社 (c)2023映画「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編」製作委員会