BiSHの楽曲「オーケストラ」のライブ映像がYouTubeで公開された。

これは10月に山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストで行われ、約2万人を動員したBiSH史上最大規模の野外ワンマンライブ「BiSH OUT of the BLUE」でのライブ映像。セントチヒロ・チッチのMCやメンバー6人のエモーショナルなパフォーマンス、大勢の清掃員(BiSHファンの呼称)で会場が埋め尽くされている様子などが確認できる。なおBiSHは2023年をもって解散することがアナウンスされている。