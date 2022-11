サントリーチューハイ「ほろよい」のテレビCM「ちょうどよい、ここちよい、ほろよい」編のために制作された楽曲「水星 × 今夜はブギー・バック nice vocal meets Yuri on ICE」が本日11月29日に配信リリースされた。

この曲はtofubeatsの「水星 feat. オノマトペ大臣」、小沢健二 feauturing スチャダラパーの「今夜はブギー・バック(nice vocal)」、テレビアニメ「ユーリ!!! on ICE」の劇中曲「Yuri on ICE」を組み合わせた楽曲。ボーカルとして美波、大橋ちっぽけが参加している。なお本日11月29日は「ユーリ!!! on ICE」の主人公である勝生勇利の誕生日だ。

美波、大橋ちっぽけ 「水星 × 今夜はブギー・バック nice vocal meets Yuri on ICE」収録曲

01. 水星 × 今夜はブギー・バック nice vocal meets Yuri on ICE

02. 水星 × 今夜はブギー・バック nice vocal meets Yuri on ICE(CM edit version)

03. 水星 × 今夜はブギー・バック nice vocal meets Yuri on ICE(instrumental version)