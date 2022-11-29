ブラックビスケッツが12月3日に日本テレビ系で放送される音楽特番「日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2022」に出演することが発表された。

ブラックビスケッツは1997年に日本テレビ系のバラエティ番組「ウッチャンナンチャンのウリナリ!!」で誕生したユニット。南々見狂也（南原清隆［ウッチャンナンチャン］）、天山ひろゆき（天野ひろゆき［キャイ～ン］）、ビビアン（ビビアン・スー）の3人によって結成された。

海外で活動しているビビアン・スーは今回の番組出演に合わせて来日。番組には南々見、天山、ビビアンの3人が登場し、1998年に発表され、現在もSNSなどで人気を博しているヒット曲「Timing～タイミング～」を披露する。ブラックビスケッツによるパフォーマンスは約20年ぶりとなる。

またブラックビスケッツのシングル「STAMINA～スタミナ～」「Timing～タイミング～」「Relax～リラックス～」「Bye-Bye～バイバイ～」、アルバム「LIFE」の計5タイトルが12月3日に配信リリースされることも決定した。

日本テレビ系「日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2022」

2022年12月3日（土）19:00～22:54

＜出演者＞

Ado / AKB48 / STU48 / A.B.C-Z / &TEAM / KAT-TUN / Gaho / 関ジャニ∞ / Kis-My-Ft2 / KinKi Kids / King & Prince / King Gnu / 櫻坂46 / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / ジェジュン / Stray Kids / SixTONES / SEKAI NO OWARI / Sexy Zone / SEVENTEEN / Da-iCE / 中島美嘉 / なにわ男子 / NiziU / 乃木坂46 / Perfume / THE BEAT GARDEN / 日向坂46 / BE:FIRST / FANTASTICS from EXILE TRIBE / 福山雅治 / ブラックビスケッツ / Hey! Say! JUMP / ポルノグラフィティ / MISIA / 宮本浩次 / ゆず / 緑黄色社会 / LE SSERAFIM

総合司会：櫻井翔

司会：羽鳥慎一 / バカリズム / 市來玲奈（日本テレビアナウンサー）