【『すみっコぐらし新聞』10周年記念特別号】11／30発売！

「すみっコぐらし」は10周年♪ グッズ付きタブロイド新聞「『すみっコぐらし新聞』10周年記念特別号」が、スポーツ報知(報知新聞社)より11月30日(水)に発売となる。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

様々なグッズや玩具などの商品展開がなされており、劇場版アニメーション作品も制作・公開されるなど、幅広い年齢層に愛されているキャラクターだ。

11月30日(水)発売の「『すみっコぐらし新聞』10周年記念特別号」では、「すみっコぐらし」の世界にある架空の新聞をリアルに再現。オールカラー16ページ+抜き取りの検定ドリルポスター&テーマアート年表ポスターに、10周年記念ロゴステッカー付きで税込880円となっている。

昨年11月公開の『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』を特集した「『映画すみっコぐらし新聞』特別号」に続く ”すみっコぐらし新聞” の第2弾だ。

報知新聞社も今年創刊150周年を迎え、10周年のすみっコたちを「Ho!と いやし大賞」として表彰状を授与。スペシャルプレゼンターとして、すみっコぐらしの大ファンで知られる女優でフィギュアスケーターの本田望結さんと紗来さん姉妹が務め、その様子を ”すみっコぐらし新聞” の1面でスクープ!

本田さん姉妹のすみっコ愛あふれるインタビューのほか、すみっコ10周年を祝して各界著名人からのお祝いコメントを掲載。映画のナレーションを務めたタレントの井ノ原快彦さんや女優の本上まなみさんのほか、お笑い芸人の藤井隆さん、女優で元乃木坂46の北野日奈子さん、HIP HOPアーティストのKREVAさんからも祝福メッセージが到着した。

さらに女優の安めぐみさん、タレントのはしのえみさん、女優でファッションモデルのSUMIREさん、お笑いトリオ「四千頭身」の都築拓紀さん、将棋棋士の渡辺明名人のコメントも掲載されている。

このほか、作者・よこみぞゆりさんらとサンエックススタッフによる座談会や10周年コラボイベントの特集など、ファンにはたまらない10周年ならではの永久保存版だ。

そして抜き取りポスターは、すみっコぐらし検定の練習問題から40問を厳選したドリルポスターが表面で、裏はテーマアートでたどるすみっコ年表ポスターに。

B6サイズの10周年記念ロゴステッカーもついて、全国のファミリーマートなど(一部店舗を除く)やエンタメに特化したスポーツ報知のECサイト「報知エンターテインメントマーケット(H.O.E.M.)」等で購入することができる。

>>>『すみっコぐらし新聞』一面やロゴステッカーを見る(写真4点)

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.