Mrs. GREEN APPLE「なるようにしかなんないから！」将来の不安が募る受験生へのメッセージ

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。11月28日(月)の放送では、リスナーから届いた相談にメッセージを送りました。ミセス先生こんばんは! 私の最近の悩みは受験勉強についてです。高校受験へむけて必死に勉強しているのですが、不安のせいかいきなり涙がでてしまい、止まらなくなることが多いです。また、将来やりたいことが決まらず、なんのために今頑張っているのだろうと疑心暗鬼になってしまいます……。ミセス先生は、こんなときどうしていましたか? アドバイスをください。(15歳)大森元貴(Vo/Gt):受験っていうのは、すごく大きな1個のハードルだと思うんですけども……学生問わず、なんか漠然とした不安みたいなものに駆られる瞬間っていうのは、みなさんありますか?若井滉斗(Gt):もちろんですよ。でもたしかに、未来のことを計画するのも大事だったりはすると思うんだけど、先のことをぐるぐる考えてしまうのはね……わかんないからね。大森:そうなのよ。なんかね、すごい長期的なもっと先のものを描かなきゃいけない気がするじゃない。藤澤涼架(Key):うん。大森:それはね、ダメですよ。人って目の前のこと1個1個に、ハードルを用いて、1個ずつクリアしてモチベーションに変えてくことしかできないから。若井:そうそう。大森:そんなだってさ、わかんないじゃん! 26(歳)になったって29(歳)になったって、どこが頑張りどころでうんぬん……とかって、もはやわからないじゃないですか。藤澤:ほんとそう!大森:受験勉強って一般的にとんでもないイベントだ! みたいになってるし、自分の人生考えたときにすごい分岐点な気もするだろうけども、もうなるようにしかなんないから!若井:そうよ!大森:だから、どうでもいいや! じゃなくて……なるようにしかなんないから、1個1個目の前のことをまず潰してくというか、やってくってことが大事なんじゃないかなって。若井:大事です。大森:みんな、何のために頑張ってるかなんかわかんねぇよ!藤澤:はいっ……ありがとうございます!若井:ありがとうございます!