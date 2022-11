乃木坂46賀喜遥香「新海誠監督の映画が好きで…！」『君の名は。』で知った東京の“青さ”

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。11月24日(木)の放送では、リスナーから届いた「好きな映画はなんですか?」という質問に答えました。遥香先生こんばんは、好きな映画はなんですか? 僕は『バック・トゥ・ザ・フューチャー』が大好きです。(16歳)賀喜:バック・トゥ……ヒュ? フ? フー? フッ! フユー……フューで合ってる? 『フ』に『ュ』ってどんなんだろうって思って……(笑)。私はちゃんと観たことがないんですけど、ストーリーの大まかな感じはわかるんですよ。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の乗り物(「バック・トゥ・ザ・フューチャー・ザ・ライド」)が、めちゃめちゃ好きだったんです。大阪に住んでたときは行くたびに乗ってたんですけど、たぶん今はもうなくなっちゃってるかな?(2016年に終了)だから、その曲とか乗り物の中のお話はわかります。でも、観たことないんですよね~。こういう有名な映画とかって、いつかは観ないとなと思ってます(笑)。私の好きな映画か~。まず、私が観たい映画なんですけど『すずめの戸締まり』を観に行きたいと思っています。まだ観れてないんですけど、新海誠監督の映画が好きで……! 『天気の子』とか『君の名は。』も、めちゃめちゃ好きです。なんて言うんですかね、背景や空の描き方とか……まだ栃木にいたとき、東京に来る前に『君の名は。』をお母さんと観に行ったんです。「東京ってこんななんだ!」って思ったのをすごい覚えています。めちゃくちゃ綺麗だったんです。ビルに青空が反射してる感じや、街全体が青がかってるっていうか……その景色に感動して、「うわぁ東京ってすごい!」って思いました。それから、乃木坂に加入して東京に来て実際に見たときに、「あっ本当にこうなるんだ!」って思って感動したのをすごい覚えています。どちらかというと、アニメーション映画を観ることのほうが多いんですけど、洋画をまだあんまり観たことないので観たいなって思ってます。結構前ですけど『IT/イット』が流行ったときに、テレビでやってたので録画して頑張って観ようと思ったんですけど、用水路から出てくるとこで無理でした……(笑)。「おぉ! 出てきたぁ!」と思って止めて観てないです。だから、いろんな映画にこれから挑戦したいなとは思うんですけど、やっぱりアニメが好きっていうのがあってアニメーション映画ばかりですかね。なので、「この映画面白いよ~!」っていうのを教えていただきたいですね。ホラー映画観たことないのでわかんないんですけど、なんでもいけると思うのでぜひ教えてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/