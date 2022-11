世界最古のカップ戦であるFAカップ3回戦の組み合わせ抽選会が、28日に行われた。

FAカップ3回戦は2023年1月6日から同9日にかけて行われる。2回戦を勝ち上がった20チーム、1部プレミアリーグの20チーム、2部チャンピオンシップの24チームが参戦。セミプロの5部リーグからは最大で4チームが参加する可能性がある。

3回戦ではいきなりマンチェスター・C対チェルシーの“ビッグ6”対決が実現。また、昨季王者リヴァプールはウルヴァーハンプトン、マンチェスター・Uはエヴァートンと対戦する。トッテナムは3部ポーツマスが相手となる。

日本代表DF冨安健洋が所属するアーセナルは、3部オックスフォード・ユナイテッドと対戦へ。日本代表MF三笘薫を擁するブライトンは、マイケル・キャリック監督率いる2部ミドルスブラが3回戦の相手となった。

組み合わせは以下の通り。

プレストン(2) vs ハダースフィールド(2)

ミドルスブラ(2) vs ブライトン(1)

チェスターフィールド(5) vs ウェスト・ブロムウィッチ(2)

マンチェスター・C(1) vs チェルシー(1)

チャールトン(3)orストックポート(4) vs ウォルソール(4)

ボレアム・ウッド(5) vs アクリントン(3)

トッテナム(1) vs ポーツマス(3)

ダービー(3) vs バーンズリー(3)

カーディフ(2) vs リーズ(1)

ブレントフォード(1) vs ウェストハム(1)

ボーンマス(1) vs バーンリー(2)

コヴェントリー(2) vs レクサム(5)

ノリッジ(2) vs ブラックバーン(2)

アストン・ヴィラ(1) vs スティーヴニッジ(4)

ルートン(2) vs ウィガン(2)

オックスフォード・U(3) vs アーセナル(1)

フリートウッド(3) vs QPR(2)

リヴァプール(1) vs ウルヴァーハンプトン(1)

グリムズビー(4) vs バートン(3)

ブラックプール(2) vs ノッティンガム・フォレスト(1)

ダゲナム&レッドブリッジ(5)orジリンガム(4) vs レスター(1)

フォレストグリーン(3) vs バーミンガム(2)

ブリストル・C(2) vs スウォンジー(2)

ハートリプール(4) vs ストーク(2)

ハル(2) vs フルアム(1)

クリスタル・パレス(1) vs サウサンプトン(1)

ミルウォール(2) vs シェフィールド・U(2)

シュルーズベリー(3) vs サンダーランド(2)

シェフィールド・ウェンズデイ(3) vs ニューカッスル(1)

マンチェスター・U(1) vs エヴァートン(1)

レディング(2) vs ワトフォード(2)

イプスウィッチ(3) vs ロザラム(2)