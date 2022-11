BiSHのニューシングル「ZUTTO」が12月21日にCDリリースされる。

「ZUTTO」はBiSHの12カ月連続リリース企画の最後を飾る作品。BiSHの軌跡を振り返りながらも「行かなくちゃ 僕は一人じゃない」というサビのラストフレーズが6人の未来を感じさせる疾走感あふれるロックナンバーで、作詞をJxSxK、作曲を松隈ケンタが手がけた。

シングルは初回限定盤、DVD盤、CD盤の3形態で発売。初回限定盤はメモリアルボックス仕様となっており、ツアー「COLONiZED TOUR」ファイナルである鳥取・倉吉未来中心公演の映像を収めたBlu-ray、同公演の音源を収めた2枚組CD、100ページのフォトブックが同梱される。なおDVD盤には同じくツアーファイナルの映像を収めたDVDが、CD盤にはステッカーが付属する。

BiSH「ZUTTO」収録内容

CD(共通)

01. ZUTTO

02. CALL ME AGAiN

Blu-ray(初回限定盤)

2022.07.03「COLONiZED TOUR at 鳥取県立倉吉未来中心」

01. FiNAL SHiTS

02. HiDE the BLUE

03. 愛してると言ってくれ

04. SMACK baby SMACK

05. I have no idea.

06. ZENSHiN ZENREi

07. My landscape

08. DiSTANCE

09. stereo future

10. プロミスザスター

11. ごめんね

12. ぴょ

13. DA DANCE!!

14. GiANT KiLLERS

15. オーケストラ

16. サラバかな

17. beautifulさ

18. NON TiE-UP

19. ALL YOU NEED IS LOVE

20. BiSH-星が瞬く夜に-



・ZUTTO(MUSiC ViDEO)

・ZUTTO(MAKiNG MOViE)

・脱・既成概念(MUSiC ViDEO)

・脱・既成概念(MAKiNG MOViE)

