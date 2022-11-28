盆ノ木至原作によるTVアニメ「吸血鬼すぐ死ぬ2」の放送開始日が、2023年1月9日に決定。併せてPV第2弾と番宣CMが公開された。
PV第2弾には、ロナルドやドラルクといったおなじみの面々が次々に登場。番宣CMでは、古川慎演じるドラルクのハイテンションな様子が収められた。どちらの映像でも、福山潤が歌うオープニング主題歌「NEW DRAMA PARADISE」を聴くことができる。
またABEMAでの地上波先行・独占先行配信が決定。なおABEMAでは第2期の放送開始に先立ち、明日11月29日17時より、「吸血鬼すぐ死ぬ」第1期が全話一挙放送される。
吸血鬼すぐ死ぬ2
放送情報
TOKYO MX：2023年1月9日（月）23:00～
BS11：2023年1月9日（月）23:00～
サンテレビ：2023年1月9日（月）23:30～
テレビ神奈川：2023年1月9日（月）24:30～
KBS京都：2023年1月9日（月）24:30～
サンテレビ：2023年1月9日（月）24:30～
AT-X：2023年1月10日（火）20:30～
※リピート放送あり、毎週木曜日8:30～、毎週月曜日14:30～
配信情報
ABEMAで地上波先行・独占先行配信
スタッフ
原作：盆ノ木至（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）
監督：神志那弘志
シリーズ構成：鷹目利
キャラクターデザイン・総作画監督：中野繭子
アニメーション制作：マッドハウス
キャスト
ドラルク：福山潤
ロナルド：古川慎
ジョン：田村睦心
ヒナイチ：日岡なつみ
半田桃：松岡禎丞
サテツ：細谷佳正
ショット：田丸篤志
マリア：日笠陽子
ター・チャン：石原夏織
メドキ：酒井広大
ショーカ：間島淳司
ヒヨシ：小野大輔
サギョウ：西山宏太朗
フクマ：土岐隼一
サンズ：伊瀬茉莉也
下半身透明：島崎信長
ミカヅキ：村瀬歩
ドラウス：速水奨
(c)盆ノ木至(秋田書店)/製作委員会2すぐ死ぬ