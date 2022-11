札幌在住のシンガーソングライターSNARE COVER、クリスマススペシャルライブ開催

札幌在住のシンガーソングライターSNARE COVERが、クリスマススペシャルライブ「WELCOME TO MY GARDEN for Guardians Xmas Special Party」を2022年12月20日にVENUE 下北沢mona recordsで開催することを発表した。

NHKスペシャルシリーズ「超・進化論」主題歌ボーカル担当や人気ダークアドベンチャーアニメ「メイドインアビス」サントラに歌唱参加などで注目されるシンガーシングライターSNARE COVER。

今回はゲストにネオフォークの旗手・辻香織をゲストに迎え、エンタテインメント性満載でSNARE COVERの2022年を踏襲するようなライブを予定しているとのこと。

<ライブ情報>

「WELCOME TO MY GARDEN for Guardians Xmas Special Party」

2022年12月20日(火)下北沢mona records

時間:OPEN 18:00 / START 18:30

料金:

FC会員 2800円(ウェルカムドリンク付き)

一般 3500円+1d

出演:SNARECOVER / ゲスト 辻香織・・・他

FCチケットのご購入はこちら

https://fanicon.net/tours/4717/1317/4661

※お1人様2枚までご購入頂けます。

※faniconチケットはデジタルチケットのためメールにて発行されたURLリンクより当日QRコードをご提示ください。

一般チケットはこちら

https://www.mona-records.com/livespace/12376/

※立ち見になる可能性がございます、予めご了承下さい

※公演終了時刻はあくまでも予定時刻です。上記内容は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください