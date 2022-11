布袋寅泰『Still Dreamin’』アナログ化、全国ツアーの映像作品と同時リリース

布袋寅泰が、20枚目のオリジナル・アルバム『Still Dreamin』の発売から1周年を記念したアナログ・レコードと、同アルバムを引っ提げて開催された全国ツアーの8月3日LINE CUBE SHIBUYA公演を完全収録した映像作品『Still Dreamin Tour』を自身の"バースデイ"となる2月1日に同時リリースすることを発表した。

プロボクサーの井上尚弥選手などアスリートが出演したMVが話題となったタイトル・トラック「Still Dreamin」や、ミッド・バラッド「コキア」らを収録したアルバム『Still Dreamin』。アルバムリリース時よりアナログ・レコードの発売を要望する声がファンより多く寄せられており、アルバムリリース1周年を記念しついに実現となった。UNIVERSAL MUSIC STOREと布袋寅泰ファンクラブ「beat crazy」(『Still Dreamin Tour』とのセット販売のみ)での完全数量限定販売となる。

また、同時発売される映像作品『Still Dreamin Tour』は、2022年5月7日の高崎芸術劇場(群馬)を皮切りに全22公演が開催された全国ツアーのセミファイナルとなる8月3日LINE CUBE SHIBUYAでのライブの模様を完全収録。本編映像に加えて、ライブの舞台裏やサポートメンバーのインタビューを収録した約20分間にわたる貴重なドキュメンタリー映像も収録されている。更に初回生産限定Complete Editionは、ライブ音源を全曲収録したファン垂涎の2枚組ライブCD付き。本日より、この作品に収録されている「Still Dreamin」のライブ映像も公開された。

そして、布袋寅泰40周年のフィナーレを飾るアリーナ・ライブ「HOTEI the LIVE 2022 Rockn Roll Circus "40th Anniversary Final Party"」が、12月24日に千葉・幕張メッセ国際展示場9ホール、12月31日(土)に大阪・大阪城ホールにて開催される。

<リリース情報>

布袋寅泰

LP『Still Dreamin』

2023年2月1日(水)発売

beat crazy/UNIVERSAL MUSIC STORE限定/完全数量限定

品番:PDJV-1008/9

価格:4950円(税込)

=収録内容=

DISC-1(Side A)

1. Still Dreamin

2. Do you wanna dance?

3. Lets Go

4. Starlight

DISC-1(Side B)

1. コキア

2. オペラ

3. Pegasus (Album version)

4. 理由

DISC-2(Side C)

1. Rock & Soul Music

2. Pure

3. 世界は夢を見ている

4. 10年前の今日のこと (Album version)

・beat crazy会員限定/アナログ・映像セット販売特典あり

同日に発売される映像商品「Still Dreamin Tour」と本商品をbeat crazy内でセット購入いただいた方に特典あり。

※特典は先着順で無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

布袋寅泰Blu-ray/DVD『Still Dreamin Tour』

2023年2月1日(水)発売

初回生産限定Complete Edition Blu-ray盤

【BD+2CD】

品番:TYXT-19026

価格:8800円(税込)

初回生産限定Complete Edition DVD盤

【DVD+2CD】

品番:TYBT-19032

価格:7700円(税込)

通常盤 Blu-ray盤

【BD】

品番:TYXT-10063

価格:6600円(税込)

通常盤 DVD盤

【DVD】

品番:TYBT-10077

価格:5500円(税込)

=収録曲=※Blu-ray/DVD共通

2022年8月3日@LINE CUBE SHIBUYA

OPENING

Still Dreamin

RADIO! RADIO! RADIO!

Starlight

オペラ

理由

BE MY BABY

TWO OF US

VAMPIRE

Pandemoniac Frustration

MATERIALS

ヒトコト

DANCING WITH THE MOONLIGHT

Rock & Soul Music

バンビーナ

POISON

Dreamin

Lets Go

Do you wanna dance?

さらば青春の光

コキア

世界は夢を見ている

<ライブ情報>

HOTEI the LIVE 2022 Rockn Roll Circus ”40th Anniversary Final Party”

2022年12月24日(土)幕張メッセ 国際展示場9ホール(千葉)

Open 15:30 / Start 17:00

※終演予定時間 19:30

2022年12月31日(土)大阪城ホール(大阪)

Open 15:30 / Start 17:00

※終演予定時間 19:30

チケット料金

全席指定(前売り):10000円(税込)

一般発売日:11月26日(土)10:00

https://jp.hotei.com/special/event2022/

※3歳未満入場不可(3歳以上有料)

※お子様の会場における安全責任は、同行保護者に負っていただきます。

※必ずオフィシャルサイトの注意事項・ご案内に関して代表者・同行者ともにご理解・ご同意の上、チケットお申し込み・ご来場ください。

布袋寅泰official HP:http://www.hotei.com/