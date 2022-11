ド派手なポーズで立体化！「UDF キャプテン翼 シリーズ2」

アニメ『キャプテン翼』のキャラクターを立体化したミニフィギュアが登場。UDFシリーズとしては珍しいアクションポーズになっている。

『キャプテン翼』は 高橋陽一の漫画。サッカーの天才少年・大空翼の活躍と成長を描く。原作は1981年から1988年まで『週刊少年ジャンプ』で連載され、中学卒業後を描いた続編もジャンプ系列各紙で連載された。

1983年にTVアニメ化され大ヒット、日本にサッカーブームを巻き起こした。また世界中で人気を得ており、各国のプロサッカー選手にも『キャプテン翼』の影響を受けたという人物は少なくない。

1994年(タイトルは『キャプテン翼J』)、2001年、2018年にもTVアニメ化されている。

UDF(ウルトラディテールフィギュア)はメディコム・トイが展開するミニサイズのフィギュア。それぞれ一部例外はあるが、可動部なしの固定フィギュアで、アレンジはあまり加えず設定画や原作の場面を忠実に立体化、彩色はフラットだが細部までほぼ省略なく施されている。

UDFは素立ちや設定画ポーズなど、飾りやすくおとなしいポーズのものが多いが、今回の「UDF キャプテン翼 シリーズ2」はサッカーのプレイ中などをイメージした躍動感あふれるポーズで立体化されている。

(C) 高橋陽一/集英社・2018キャプテン翼製作委員会

「UDF キャプテン翼 シリーズ2」

発売元:グランスルド

販売元:メディコム・トイ

2420円(★のみ)、各1980円(全て税込)

2023年8月発売予定

原型製作:PERFECT-STUDIO

アニメ『キャプテン翼』のキャラクターをミニフィギュアで再現。「大空翼&岬太郎(ツインシュート)」「若林源三」「日向小次郎」「三杉淳」「ロベルト本郷」の全5種。各全高約10.5~13センチ。

メディコム・トイではUDF以外にもソフビフィギュアのVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)、アーティスト作品のスタチューや雑貨などを発売している。個々ではその新製品情報をお届けしよう。

(C) MAISON MIHARA YASUHIRO

VCD 靴ひも結べなくん

販売元:MAISON MIHARA YASUHIRO

発売元:メディコム・トイ

1万9800円(税込)

2022年12月発売予定

原型製作:PERFECT-STUDIO

シューズを中心としたファッションブランドMaison MIHARA YASUHIRO(メゾン ミハラヤスヒロ)のキャラクターをソフビフィギュア化。グレーとモノトーンの2種展開。全高約22.5センチ。

MAISON MIHARA YASUHIRO直営店舗及びECサイトにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(問)MAISON MIHARA YASUHIRO問い合わせフォーム:https://miharayasuhiro.jp/contact/

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RMUG Lewis Leathers Blue

発売元:メディコム・トイ

4730円(税込)

2022年12月発売予定

1892年に創業された英国最古のモーターサイクルウェアメーカーLewis Leathers(ルイスレザー)と、クマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)がコラボしたマグカップ。全高約11センチ。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYA、渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKA及びLewis Leathers一部販売店舗にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

Mountain man(s) GRAY Ver.

発売元:メディコム・トイ

2万4200円(税込)

2022年12月発売予定

山をテーマにしたファッションブランド・マウンテンリサーチを手掛ける小林節正が生み出した思想家フィギュアシリーズ「Mountain man(s)」のアイテム。思想家ヘンリー・D・ソローのソフビの第5弾となる。全高約40センチ。

MEDICOM TOY PLUS、MEDICOM TOY PLUS NAGOYA、2G TOKYO、2G OSAKA及びResearch GENERAL STORE及びマウンテンリサーチ取扱ショップにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(C) Keith Haring Foundation Licensed by Artestar, New York

Three Eyed Smiling Face STATUE ORIGINAL Ver.

発売元:メディコム・トイ

5万2800円(税込)

2022年12月発売予定

アーティストのキース・ヘリングの作品「スリー・アイド・スマイリング・フェイス」を立体化したスタチュー。全高約37センチ。

MEDICOM TOY PLUS、MEDICOM TOY PLUS NAGOYA、2G TOKYO、2G OSAKAにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

「Three Eyed Smiling Face STATUE」は真っ白の「WHITE Ver.」が2021年1月に発売されている。また「キースヘリング MINI VCD KEITH HARING」でもミニサイズのものがラインナップされている。