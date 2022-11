4種全部粒ぞろいのかわいさ！カプセルミニソフビVAG SERIES 33

メディコム・トイがプロデュースするカプセルトイのミニソフビ「VAG(ヴァイナルアーティストガチャ)」の第33弾が登場。かわいいキャラが揃っている。

「VAG(ヴァイナルアーティストガチャ)」は、メディコム・トイがプロデュースし、プレステージが発売するカプセルトイ。アーティスト系のオリジナルソフビが中心だが、今回の「たぬきゅん」のように既存キャラがラインナップされることもある。また、一部PVCムクのアイテムも存在する。

各アーティストの傾向により、若干ホラー・怪奇テイストのデザインのアイテムがラインナップされることもあるVAGだが、今回は4種ともかなりストレートにかわいいキャラになっている。

(C) yumeminemu (C) JUNK FOOD OPERA (C) HAKURO (C) c-toys

VAG(VINYL ARTIST GACHA) SERIES 33

発売元:プレステージ

企画・製造:メディコム・トイ

1回500円(税込)

2022年12月発売予定

原型製作:PERFECT-STUDIO (たぬきゅん、クオッカちゃん)、HAKURO(デンシコネコ)、ちしまこうのすけ(コパタパタン)

ミニソフビのカプセルトイ。今回は着ぐるみアイドルユニット「たぬきゅんフレンズ」のたぬきゅん、JUNK FOOD OPERAの「クオッカちゃん」、日ノ元重工の「デンシコネコ」、C-toysの「蝙蝠怪獣コパタパタン」の全4種、各5色。一部は蓄光仕様になっている。各全高約6センチ。

VAGは基本的に販売機ごとに種類が分けられており、たとえばデンシコネコの台からはデンシコネコのカラーバリエーションだけが出るようになっている。

(問)プレステージ:www.prestage.co.jp

メディコム・トイではVAG以外にもソフビを発売・プロデュースしている。ここではその新製品情報をお届けしよう。

>>>メディコム・トイ新作ソフビの画像を見る(画像31点)

(C) 石森プロ・東映

カメレオン男(新色蓄光)+ミニソフビ、ミサイルヤモリ(新色)+ミニソフビ、ギルハカイダー(ハカイダーショットVer.)+ミニソフビ

発売元:メディコム・トイ

各1万1000円(税込)

2023年4月下旬発送予定

原型製作:熊之森恵

東映特撮作品のヒーローや敵キャラなどをレトロソフビ化する「東映レトロソフビコレクション」の新作。今回は左から『仮面ライダー』のショッカー怪人、『仮面ライダーV3』のデストロン怪人、『キカイダー01』のライバルキャラ。各全高約24センチ、ミニソフビは各全高約12センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2022年11月24日(木)0:00から12月31日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) 石森プロ・東映

ザンブロンゾ(キングサイズ)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2023年4月下旬発送予定

原型製作:熊之森恵

こちらも「東映レトロソフビコレクション」の新作。『仮面ライダー』のショッカー怪人。全高約35センチのキングサイズだ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2022年11月24日(木)0:00から12月31日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

ゴジラ & モスラの幼虫(モスラ対ゴジラ版)(3期)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2023年2月発送予定

原型製作:安楽安作

ソフビ作家・安楽安作の新作。映画『モスラ対ゴジラ』のゴジラとモスラの幼虫をレトロソフビ化。ゴジラ全高約26センチ、モスラ幼虫全長14センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログ(http://www.medicomtoy.co.jp/blog/)にて2022年11月24日(木)0:00から12月10日(土)23:59まで申込みを受け付け、抽選販売。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C)タツノコプロ

ハッチ(レトロカラー)

発売元:メディコム・トイ

9900円(税込)

2023年3月下旬発送予定

企画協力:ナカジマコーポレーション

アニメ『昆虫物語 みなしごハッチ』の主人公ハッチのソフビ。1970年に中嶋製作所より発売されたハッチをできるかぎり忠実に再現。背面の空気ビニール式の羽も当時の製造メーカーの協力で完全再現されている。全高約20センチ。

発売当時のパッケージ、中台紙、カードを同梱。2重構造ヘッダー採用により、アウターヘッダーから商品を取り出す事で発売当時のままの商品イメージが楽しめる。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2022年11月24日(木)0:00から12月31日(土)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

中嶋製作所は現ナカジマコーポレーションの前身。レトロソフビファンには『タイガーマスク』のソフビで有名で、メディコム・トイでは『タイガーマスク』ソフビの復刻版も発売していた。

ソフビ以外ではオリジナルSFヒーロー『アストロミュー5』も展開していた。こちらもメディコム・トイから復刻版が発売されている。