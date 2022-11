木村拓哉の「携帯の着信音」は？「電話がかかってきたとき、曲のイントロが流れます」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」(毎週日曜 11:30~11:55)。11月は、木村による「音楽企画」をオンエア。11月20日(日)の放送は、「木村拓哉、心のテーマソング」と題して、さまざまなシチュエーションで聴きたい曲をセレクト。この記事では、「海に向かうときに聴きたい曲」と「ハイウェイをドライブするときに聴きたい曲」を紹介しました。「勝負どころでスイッチをONにしたいときに聴きたい曲」としてエミネムの「Lose Yourself」(2002年)。「スイッチをOFFにしたいときに聴きたい曲」としてブラック・アイド・ピーズの「Where Is The Love」(2003年)をオンエア。続いて、木村が「海に向かうときに聴きたい曲」としてセレクトしたのは、レッド・ホット・チリ・ペッパーズの「Under The Bridge」(1991年)。「ほかにも、もっとノリノリ(の曲)だったり、それこそシェリル・クロウの『Soak Up The Sun』だったり、テンションを上げる感じがほしいときもあるんですけど。こういうすごくメロウなマインドで海に行きたいなっていうのが、わりと僕の常なので、この曲は非常にヘビロテしていますね」とコメント。続けて「あと、細かいところで言いますと……」と切り出し、この曲に関する裏話も。「携帯電話がマナーモードのときはもちろん何も鳴らないですけど、マナーモードをOFFにして音が鳴る状態にしたときの携帯電話の着信音は、このイントロなんです。電話がかかってきたとき、これが流れます。このナンバーは僕にとっては、すごく密接的な存在の曲ですね」と明かしました。最後に紹介したのは「ハイウェイをドライブするときに聴きたい曲」。木村がセレクトしたのは、モトリー・クルーの「Sex」(2012年)。「モトリー・クルー節、炸裂しています! 雨さえ降っていなければ、ドライバーシートと助手席の両ウィンドウを開けた状態で風をグワーって感じながら、この曲を聴きながらブワーって走りたいなっていう」と語りつつ、「でもね、今運転中のドライバーのみなさんは、くれぐれも安全運転でお願いします」と呼びかけました。次回11月27日(日)の放送も、引き続き「音楽企画」をお届けします。お楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/