FLOWのニューアルバム「Voy☆☆☆」（ヴォイ）が今冬に発売される。
FLOWがアルバムをリリースするのは約3年ぶり。20周年イヤーの真っ只中、再び各地へと動き出したFLOWの思いが詰め込まれた作品となっている。
またアルバムを引っ提げた全国20都市20公演のツアー「FLOW 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR 2023『Voy☆☆☆』」が2023年2月から開催されることも決定。2月23日に埼玉・西川口Heartsで行われる初日公演はオフィシャルファンクラブ「26ers」限定公演で、アルバム収録曲を最速で聴くことができる。
FLOW 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR 2023「Voy☆☆☆」
2023年2月23日（木・祝）埼玉県 西川口Hearts（26ers限定公演）
2023年2月25日（土）福島県 郡山HIP SHOT JAPAN
2023年2月26日（日）宮城県 Rensa
2023年2月28日（火）岩手県 Club Change WAVE
2023年3月5日（日）神奈川県 横浜BAYSIS
2023年3月9日（木）愛知県 DIAMOND HALL
2023年3月12日（日）京都府 KYOTO MUSE
2023年3月17日（金）広島県 LIVE VANQUISH
2023年3月19日（日）富山県 MAIRO
2023年3月21日（火・祝）新潟県 GOLDEN PIGS RED STAGE
2023年3月25日（土）岡山県 YEBISU YA PRO
2023年3月26日（日）香川県 DIME
2023年4月1日（土）福岡県 DRUM LOGOS
2023年4月2日（日）大阪府 なんばHatch
2023年4月14日（金）三重県 M'AXA
2023年4月21日（金）兵庫県 神戸VARIT.
2023年4月22日（土）島根県 松江 AZTiC canova
2023年4月26日（水）静岡県 LiveHouse 浜松 窓枠
2023年4月30日（日）埼玉県 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3
2023年5月4日（木・祝）北海道 札幌PENNY LANE24
2023年5月11日（木）東京都 LIQUIDROOM