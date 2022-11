KinKi Kidsが12月3日に日本テレビ系で放送される音楽特番「日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2022」に出演することが発表された。

KinKi Kidsはデビュー曲「硝子の少年」を含むスペシャルステージを披露。番組ではデビュー前を含むKinKi Kidsの貴重映像も放送される。

また熱狂的な人気を博した“伝説のグループ”が「ベストアーティスト」で20年ぶりに復活することが決定。“伝説のグループ”が何者なのかは11月29日放送の日本テレビ系「ヒルナンデス!」で発表される。

日本テレビ系「日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2022」

2022年12月3日(土)19:00~22:54

<出演者>

Ado / AKB48 / STU48 / A.B.C-Z / &TEAM / KAT-TUN / Gaho / 関ジャニ∞ / Kis-My-Ft2 / KinKi Kids / King & Prince / King Gnu / 櫻坂46 / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / ジェジュン / Stray Kids / SixTONES / SEKAI NO OWARI / Sexy Zone / SEVENTEEN / Da-iCE / 中島美嘉 / なにわ男子 / NiziU / 乃木坂46 / Perfume / THE BEAT GARDEN / 日向坂46 / BE:FIRST / FANTASTICS from EXILE TRIBE / 福山雅治 / Hey! Say! JUMP / ポルノグラフィティ / MISIA / 宮本浩次 / ゆず / 緑黄色社会 / LE SSERAFIM

総合司会:櫻井翔

司会:羽鳥慎一 / バカリズム / 市來玲奈(日本テレビアナウンサー)