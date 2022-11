ALI、メジャー1stフルアルバム『MUSIC WORLD』リリース決定

多国籍バンドALIが、2023年1月25日(水)にメジャー1stフルアルバム『MUSIC WORLD』を初回限定盤、通常盤の2形態で同時リリースすることを発表した。

本アルバムは、人気アニメタイアップソングの「LOST IN PARADISE feat. AKLO」や「NEVER SAY GOODBYE feat. Mummy-D」を収録する他、ロック、ラテン、ディスコ、ジャズ、ヒップホップなど多彩な音楽性がミックスされた渾身のメジャー1stフルアルバムとなっている。

関連記事:ALIが語る、パンク精神で辿り着いたバンドの現在地

なおアルバムのリリースに伴い、全国7カ所を巡るワンマンツアー「ALI 1st Album Release Tour - MUSIC WORLD-」が、2023年2月12日(日)の北海道cube gardenを皮切りに開催される。

■LEOコメント

後数時間後にアルバム発売が発表ということでコメント書いてます。

みんなを音楽の楽園へ運ぶチケットになる「MUSIC WORLD」というメジャー1st ALBUMが

なんとか無事、年内完成に間に合ったんです。(来年のツアーは発表されてましたが、完成間に合うか分からずリリースツアーと言えませんでした。。とほほ)

音楽で天国に。音楽で世界を、宇宙を一周するような気持ちにさせたく一生懸命作りました。

詳細は後日にお楽しみですが、

なんでお前そんな大変づらしてんのかというと

60分近い収録曲でして、

デビューからリリースしてきたシングル達は勿論、さらにアルバムの為に新曲10曲書きましたよ。

(マジで聞いてくれよな、買ってライブも来いよな)

やっぱり俺らはシングルやEPのベスト盤みたいなアルバムよりも、

想い溢れる音楽への気持ちを爆発させて作品として完成させることが

今一番アナーキーでロックでパンクなことなんじゃないかと思い、秋から作り直し、完成に至ったわけです。(追い込むのが本当大好きなんだなあ、俺はいつも。後悔は1つもない)

思い返せば、世の中、自分たち共に、たくさんの良いこと悪いことがありましたが、

ようやくここで音楽家としてのスタートです。

まずは応援してくれてるみんな、そして、

メジャーアルバムを作らせてくれたSONYのチームのみんなに感謝です。

今週からミックスとマスタリングが待ってるんで、

ひとまず先に「音楽の楽園」への旅を、精一杯楽しんでこようと思います。

引き続きよろしくね!

音楽万歳

LEO

<リリース情報>

ALI

1st Full Album『MUSIC WORLD』

発売日:2023年1月25日(水)

通常盤CD:¥3000円(税込)

品番:SRCL-12319

初回生産限定盤CD,BD:¥5000円(税込)

品番:SRCL-12317~12318

予約:https://smr.lnk.to/DbFrHd

EP『NEVER SAY GOODBYE』

発売日:2022年11月16日(水)

通常盤CD:¥1320円(税込)

品番:CDSRCL-12279

初回生産限定盤CD,BD:¥3520円(税込)

品番:SRCL-12277~12278

=収録曲=

1. NEVER SAY GOODBYE feat.Mummy-D

2. LOST IN PARADISE feat.AKLO - from THE FIRST TAKE

3. TEENAGE CITY RIOT feat.R-指定- from THE FIRST TAKE

4. Wild Side feat.Kazuo- from THE FIRST TAKE

初回生産限定盤 収録映像:

LIVE AT BLUE NOTE TOKYO『LOVE, MUSIC AND DANCE 2022』

TVアニメ「ゴールデンカムイ」第四期オープニングノンクレジット映像

ストリーミング&ダウンロード:https://smr.lnk.to/LIfdrz

商品購入リンク:https://smr.lnk.to/zOG3s5

<ライブ情報>

「ALI 1st Album Release Tour - MUSIC WORLD-」

2023年2月12日(日)北海道cube garden

2023年2月14日(火)宮城・仙台CLUB JUNK BOX

2023年2月17日(金)愛知・THE BOTTOM LINE

2023年2月20日(月)福岡・DRUM Be-1

2023年2月22日(水)広島・セカンド・クラッチ

2023年2月23日(木祝)大阪・GORILLA HALL OSAKA

2023年2月26日(日)東京・EX THEATER ROPPONGI

チケット料金(全国共通):スタンディング¥5000円(税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

オフィシャル2次先行受付:https://w.pia.jp/t/ali2023/

Official HP:https://alienlibertyinternational.com/