木村拓哉「何も考えずに太陽の光を浴びながら…」“スイッチをOFFにしたいときに聴きたい曲”とは？

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」(毎週日曜 11:30~11:55)。11月は、木村による「音楽企画」をオンエア。11月20日(日)の放送は、「木村拓哉、心のテーマソング」と題して、さまざまなシチュエーションで聴きたい曲をセレクト。この記事では、「スイッチをOFFにしたいときに聴きたい曲」としてブラック・アイド・ピーズの「Where Is The Love」を紹介しました。「木村拓哉、心のテーマソング」の1曲目「勝負どころでスイッチをONにしたいときに聴きたい曲」として、エミネムの「Lose Yourself」(2002年)をオンエア。続いて、スイッチをOFFにしたいときに聴きたい曲として木村がセレクトしたのは、ブラック・アイド・ピーズの「Where Is The Love」(2003年)。この曲の歌詞について木村は、「すごくメッセージ性の高い曲なんです。2001年に起きてしまった同時多発テロ事件のときに、メンバーのウィル・アイ・アムが感じた感情などが歌詞のベースになっているんです。ほかにも人種差別やテロリズムなどの問題を歌詞に詰め込んで、最終的には“今こそ世界の平和を願わなきゃダメだろう”って。それで、『Where Is The Love』っていうメッセージになっているんです」と解説。「この曲を聴きながら、ちょっと暖かい日差しを、目を閉じて全身に浴びたり、何も考えずに太陽の光だけを目を閉じて浴びながら、この曲を聴いたりするとすごくOFFな感じになれるナンバーですね」と語りました。次回11月27日(日)の放送も、引き続き「音楽企画」をお届けします。お楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/