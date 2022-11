『ポケモン』ハルカ＆ミズゴロウがたくさんの声に応え再登場！

ありがひとし氏による描き下ろしイラストを元にしたフィギュアシリーズ第2弾、『ポケットモンスター』に登場するハルカとミズゴロウが再販決定! フィギュア&ホビー通販大手の「あみあみ」にて現在予約受付中だ。

アニメ『ポケットモンスターシリーズ』に登場する「ハルカ」は、2002年に発売されたゲームボーイアドバンス向けソフト『ポケットモンスター ルビー・サファイア・エメラルド』、およびリメイク『オメガルビー・アルファサファイア』の女の子主人公をモデルにしたキャラクター。

2002年〜2006年に放送された『ポケットモンスター アドバンスジェネレーション』では準主人公・ヒロインとして登場し、サトシや弟のマサト、やタケシともに、ホウエン地方・カントー地方を旅した。

そしてこの度、ありがひとし氏による描き下ろしイラストを元にしたフィギュアシリーズ第2弾「ハルカ with ミズゴロウ」がたくさんの要望に応え再生産!

手足を大きく伸ばしたポーズに、ツートーンのリボンや腰のバッグ、スニーカーなども細部まで再現。

パートナーとなるポケモンはミズゴロウ! 水しぶきパーツはクリア素材で爽やかな仕上がりだ。

さらに、元気いっぱいで躍動感たっぷりの「ユウキ with キモリ」も登場!

ユウキの衣装の細部や、クリアパーツで軽やかに再現された葉など、フィギュアならではの魅力が満載。二人の息ピッタリな姿に、元気をもらえそう♪

ぜひハルカ・ユウキともに揃えて間近で堪能しよう!

(C)Pokémon (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM,(R),and character names are trademarks of Nintendo.