ONE OK ROCKのドームツアー「ONE OK ROCK 2023 LUXURY DISEASE JAPAN TOUR」が2023年1月から4月にかけて開催されることが決定した。

9月に3年半ぶりのニューアルバム「Luxury Disease」をリリースしたONE OK ROCK。アルバム「Luxury Disease」を携えて行われるドームツアーでは、1月28、29日の愛知・バンテリンドーム ナゴヤを皮切りに、福岡、大阪、東京を回り、4月22、23日の埼玉・ベルーナドームまで全10公演を行う。また彼らは2023年2月から行われるイギリスのロックバンド・Museの北米ツアーの14公演に出演することも決定している。

ONE OK ROCK 2023 LUXURY DISEASE JAPAN TOUR

2023年1月28日(土)愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ

2023年1月29日(日)愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ

2023年2月4日(土)福岡県 福岡PayPayドーム

2023年2月5日(日)福岡県 福岡PayPayドーム

2023年2月11日(土・祝)大阪府 京セラドーム大阪

2023年2月12日(日)大阪府 京セラドーム大阪

2023年4月4日(火)東京都 東京ドーム

2023年4月5日(水)東京都 東京ドーム

2023年4月22日(土)埼玉県 ベルーナドーム

2023年4月23日(日)埼玉県 ベルーナドーム