『ポッキー』で『ストII』がスマホ＆PCで遊べる！狩野英孝も参戦！

江崎グリコの『ポッキー』とカプコンの対戦格闘ゲーム『ストリートファイターII』が、ゲーム企画の『Pocky K.O.』でコラボレーションする。

本企画では、2022年11月29日(火)より、コラボレーション限定パッケージの『ポッキー』を販売し、『ストリートファイターII』をベースとしたオリジナルゲーム『Street Fighter II POCKY EDITION』を展開する。

限定パッケージの『ポッキー』を購入し、キャンペーンサイトにてパッケージに記載のパスワードを入力すると、パソコンやスマートフォンでオリジナルゲーム『Street Fighter II POCKY EDITION』をプレイすることができる。

オリジナルゲーム『Street Fighter II POCKY EDITION』は、今回の企画のために作られたオリジナルゲーム。『ストリートファイターII』をベースとしたオフライン対戦の仕様で、子どもから大人まで楽しめるゲームだ。

このゲームでは、特別ルールである《自分の体力ゲージを「ポッキーのチョコレートとプレッツェルの比率」にした状態》で相手を【K.O.】する、『Pocky K.O.』に挑戦することができる。

実際に遊んでみたが、このチョコの「比率」を維持しながら倒すのが、なかなか難しい。ただ、あきらめないで何度も挑戦しているとコツがつかめるだろう。

間合いを調整するのが苦手で、どうしても倒せない人は、波動拳を遠距離から出せる「リュウ」がオススメだ。

『Pocky K.O.』で勝つと特別なポーズになるので、キャラクターをじっくり見てほしい。

ノーマルとハードの2種類の難度があるので、どちらも全キャラクターを使ってクリアを目指してみよう。

さらに、12月6日(火)には、狩野英孝さんが自身の公式YouTubeチャンネル『EIKO!GO!!』にて『ポッキー』を食べながら本ゲームをプレイするゲーム実況動画を公開し、『Pocky K.O.』の楽しみ方を紹介する予定だ。

誰もが知る『ポッキー』と『ストリートファイター』のコラボレーションで、幅広い世代の方がおいしく楽しく体験できる企画となっている。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.