BABYMETAL、2023年1月幕張メッセワンマンライブのチケット先行受付開始

BABYMETALが、2023年1月28日、29日に幕張メッセ 国際展示場にて開催するワンマンライブ「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」のチケットオフィシャル先行を11月26日12時より受付開始する。

2022年10月10日の封印宣言以来、リアルワールドでのライブ活動を封印していたBABYMETAL。

2023年3月24日に発売される初コンセプトアルバム『THE OTHER ONE』に先駆けて、10月21日には疾走感あふれる第一弾先行配信楽曲「Divine Attack - 神撃 -」、11月18日にはモノクロームの世界を彩るような第二弾先行配信楽曲「Monochrome」の先行配信をスタートした。さらに2023年1月、2月、3月にも先行配信楽曲のリリースが決定している。

<ライブ情報>

「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」

2023年1月28日(土)、1月29日(日)千葉・幕張メッセ 国際展示場

時間:

OPEN 16:00 / START 18:00(1月28日)

OPEN 15:00 / START 17:00 (1月29日)

チケット一般発売

To be announced

特設ページ

https://www.babymetal.com/theotherone/

●オフィシャル先行:

チケット受付期間:2022年11月26日(土)12:00 ~ 12月4日(日)23:59

受付券種と申込枚数制限:

<一般発売チケット>

料金:MOSHSH PIT(オールスタンディング)15000円(税込)

整理番号付、未就学児童入場不可、1申込につき2枚まで

MOSHSH SEAT(指定席)15000円(税込)

全席指定、3歳以下入場不可(4歳以上チケット必要)、1申込につき2枚まで

受付ページ: https://pia.jp/v/babymetal23-hp/

<リリース情報>

BABYMETAL

コンセプトアルバム『THE OTHER ONE』

発売日:2023年3月24日(金)

※全世界同時リリース

※JAPAN EDITIONは3月20日(月)より順次入荷。ただし店舗によって入荷日およびECサイトでご予約いただいたお客様への商品の発送日は異なります。予めご了承ください。

※3月24日(金)よりダウンロード&ストリーミングも全世界同時配信

=収録曲=

全10曲(すべて新曲・新録)

①完全生産限定盤

アナログサイズ特殊パッケージ仕様+復元パズル

品番:TFCC-86889

価格:5500円(税込)

CD:全10曲収録

※2022年10月11日(火)12:00~2023年2月6日(月)23:59までに対象のCD ショップにて対象期間内にご予約いただいた方に、早期予約特典としてCLEAR CODE を付与いたします。CLEAR CODEの詳細は後日発表いたします。

②通常盤

品番:TFCC-86890

価格:3300円(税込

CD:全10曲収録

※初回生産分のみクリアケース・クリアブックレット仕様

※通常盤は、初回生産分終了次第、汎用ブックレット仕様に移行いたします。

※2022年10月11日(火)12:00~2023年2月6日(月)23:59 までに対象のCD ショップにて対象期間内にご予約いただいた方に、早期予約特典としてCLEAR CODE を付与いたします。CLEAR CODEの詳細は後日発表いたします。

③アナログ盤(完全生産限定)>

品番:TFJC-38115

価格:4950円(税込

VINYL:全10曲収録

※クリアジャケット・クリアバイナル仕様

※2022年10月11日(火)12:00~2023年2月6日(月)23:59 までに対象のCDショップにて対象期間内にご予約いただいた方に、早期予約特典としてCLEAR CODE を付与いたします。CLEAR CODEの詳細は後日発表いたします。

④アスマート限定盤「BLACK ALBUM」(完全生産限定)

品番:PPTF-8149

価格:3300円(税込)

CD:全10曲収録

※ブラックケース仕様

⑤THE OTHER ONE限定盤「CLEAR BOX」(完全生産限定)

特殊パッケージ仕様+Blu-ray+復元フォトカードセット

品番:ONEC-0043

価格:14300円(税込)

CD:全10曲収録

Blu-ray]:最新ライブ映像やリリックビデオなど含む全5曲収録予定

※こちらの商品は「THE OTHER ONE - BLACK BOX」をご購入頂き、「THE OTHER ONE - DIGITAL GALLERY」にてアカウント設定をされた方のみ限定でご購入いただけます。

※受注受付期間

2022年10月11日(火)12:00~

(受注期限はお支払方法により異なります)

コンビニ/オンライン決済(前払い)

2023年1月23日(月)23:59

クレジットカード払い/d払い/auかんたん決済/PayPay

2023年1月31日(火)23:59

【注文ページ】

アスマート限定盤「BLACK ALBUM」(完全生産限定)

https://www.asmart.jp/blackcode

THE OTHER ONE限定盤「CLEAR BOX」(完全限定生産)

https://www.asmart.jp/clearbox

特設サイト

https://www.toysfactory.co.jp/artist/babymetal/theotherone/

BABYMETAL Official Website

http://www.babymetal.com