BABYMETAL、2023年1月幕張メッセワンマンライブのチケット先行受付開始

BABYMETALが、2023年1月28日、29日に幕張メッセ 国際展示場にて開催するワンマンライブ「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」のチケットオフィシャル先行を11月26日12時より受付開始する。
2022年10月10日の封印宣言以来、リアルワールドでのライブ活動を封印していたBABYMETAL。
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2023年3月24日に発売される初コンセプトアルバム『THE OTHER ONE』に先駆けて、10月21日には疾走感あふれる第一弾先行配信楽曲「Divine Attack - 神撃 -」、11月18日にはモノクロームの世界を彩るような第二弾先行配信楽曲「Monochrome」の先行配信をスタートした。さらに2023年1月、2月、3月にも先行配信楽曲のリリースが決定している。
＜ライブ情報＞
「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」
2023年1月28日（土）、1月29日（日）千葉・幕張メッセ 国際展示場
時間：
OPEN 16:00 / START 18:00（1月28日）
OPEN 15:00 / START 17:00 (1月29日)
チケット一般発売
To be announced
特設ページ
https://www.babymetal.com/theotherone/
●オフィシャル先行:
チケット受付期間：2022年11月26日（土）12:00 ～ 12月4日（日）23:59
受付券種と申込枚数制限：
＜一般発売チケット＞
料金：MOSHSH PIT（オールスタンディング）15000円（税込）
整理番号付、未就学児童入場不可、1申込につき2枚まで
MOSHSH SEAT（指定席）15000円（税込）
全席指定、3歳以下入場不可（4歳以上チケット必要）、1申込につき2枚まで
受付ページ： https://pia.jp/v/babymetal23-hp/
＜リリース情報＞
BABYMETAL
コンセプトアルバム『THE OTHER ONE』
発売日：2023年3月24日（金）
※全世界同時リリース
※JAPAN EDITIONは3月20日（月）より順次入荷。ただし店舗によって入荷日およびECサイトでご予約いただいたお客様への商品の発送日は異なります。予めご了承ください。
※3月24日（金）よりダウンロード＆ストリーミングも全世界同時配信
=収録曲=
全10曲（すべて新曲・新録）
①完全生産限定盤
アナログサイズ特殊パッケージ仕様+復元パズル
品番：TFCC-86889
価格：5500円（税込）
CD：全10曲収録
※2022年10月11日（火）12:00～2023年2月6日（月）23:59までに対象のCD ショップにて対象期間内にご予約いただいた方に、早期予約特典としてCLEAR CODE を付与いたします。CLEAR CODEの詳細は後日発表いたします。
②通常盤
品番：TFCC-86890
価格：3300円（税込
CD：全10曲収録
※初回生産分のみクリアケース・クリアブックレット仕様
※通常盤は、初回生産分終了次第、汎用ブックレット仕様に移行いたします。
※2022年10月11日（火）12:00～2023年2月6日（月）23:59 までに対象のCD ショップにて対象期間内にご予約いただいた方に、早期予約特典としてCLEAR CODE を付与いたします。CLEAR CODEの詳細は後日発表いたします。
③アナログ盤（完全生産限定）＞
品番：TFJC-38115
価格：4950円（税込
VINYL：全10曲収録
※クリアジャケット・クリアバイナル仕様
※2022年10月11日（火）12:00～2023年2月6日（月）23:59 までに対象のCDショップにて対象期間内にご予約いただいた方に、早期予約特典としてCLEAR CODE を付与いたします。CLEAR CODEの詳細は後日発表いたします。
④アスマート限定盤「BLACK ALBUM」（完全生産限定）
品番：PPTF-8149
価格：3300円（税込）
CD：全10曲収録
※ブラックケース仕様
⑤THE OTHER ONE限定盤「CLEAR BOX」（完全生産限定）
特殊パッケージ仕様+Blu-ray+復元フォトカードセット
品番：ONEC-0043
価格：14300円（税込）
CD：全10曲収録
Blu-ray]：最新ライブ映像やリリックビデオなど含む全5曲収録予定
※こちらの商品は「THE OTHER ONE - BLACK BOX」をご購入頂き、「THE OTHER ONE - DIGITAL GALLERY」にてアカウント設定をされた方のみ限定でご購入いただけます。
※受注受付期間
2022年10月11日（火）12:00～
（受注期限はお支払方法により異なります）
コンビニ／オンライン決済（前払い）
2023年1月23日（月）23:59
クレジットカード払い/d払い/auかんたん決済/PayPay
2023年1月31日（火）23:59
【注文ページ】
アスマート限定盤「BLACK ALBUM」（完全生産限定）
https://www.asmart.jp/blackcode
THE OTHER ONE限定盤「CLEAR BOX」（完全限定生産）
https://www.asmart.jp/clearbox
特設サイト
https://www.toysfactory.co.jp/artist/babymetal/theotherone/
BABYMETAL Official Website