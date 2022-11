『ピーター・パン』の世界へ！東京・大阪・名古屋でスペシャルカフェが開催♪

心躍る『ピーター・パン』の世界観が体験できる♪ 「ディズニー ピーター・パン」OH MY CAFEが、期間限定でオープン! フードやオリジナルグッズをご紹介!

>>>『ピーター・パン』好きはマストでチェック!可愛すぎるフード・オリジナルグッズ!(写真33点)

「ディズニー ピーター・パン」OH MY CAFEが、2022年12月9日(金)より東京(OH MY CAFE TOKYO)と名古屋(kawara CAFE & KITCHEN 名古屋パルコ店)にて、12月15日(木)より大阪(OH MY CAFE OSAKA)にて、期間限定でオープンする。

『ピーター・パン』は、1953年2月5日にアメリカ合衆国で公開されたディズニーの長編アニメーション作品。ダーリング家の子どもたち、ウェンディ、ジョン、マイケルの3人が、空飛ぶ少年ピーター・パンとともにネバーランドへ飛び立ち、島を探検したり、人魚の入江で遊んだり、インディアンの娘を助けたり、わくわくするような冒険をするストーリー。子どもから大人まで、長きにわたって世界中で愛され続けている。

そんなディズニーの名作アニメーション『ピーター・パン』のスペシャルなカフェが登場! 『ピーター・パン』の世界観溢れるメニューの数々が揃った。

作中に登場する夜空に光る時計盤をイメージしたカレーは、空飛ぶピーター・パンがポイント! 印象的なシーンが再現された、ファンにはたまらない一皿だ。

怒ったティンカー・ベルのアートとお花が乗ったほうれん草ソースパスタは、見た目がめちゃくちゃ可愛い! 妖精の粉に見立てた粉チーズが小瓶に入っているところもキュート☆

フック船長を追うコミカルなワニをイメージしたサンドウィッチは、見た目のインパクト大! ワニの口からのぞく時計からは、フック船長が怖がる時計の音が、チクタク、チクタク……と聞こえてきそう!

また、カフェオリジナルグッズは、開封時のドキドキ感が楽しいランダムグッズのほか、ダイカットクッション、エコバッグ、タオル、ランチトート、マルチポーチなどが登場。全部欲しくなっちゃう!

今年の冬は「ディズニー ピーター・パン」OH MY CAFEで、思い出に残る楽しい時間を過ごしちゃおう♪

(C)Disney