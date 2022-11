あなたは先に逝きたい？ 相手を見届けたい？ SCANDALがパートナーとの最期問題に言及

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。11月21日(月)の配信では、リスナーからの“愛でいっぱい”のメールをドドーンとお届けしました。HARUNA:今回は、ひたすらメールを紹介していく回です。TOMOMI:やったー。<リスナーからのメッセージ・ゆうなさん>来月24日(土)のクリスマスイブに、SCANDALをきっかけにお付き合いをしている彼と結婚することになりました! その夜にはベスクリ(クリスマスイブライブ「SCANDAL BEST★Xmas 2022」)が控えているので、「今年はどんなことをするんだろう?」と2人で今から楽しみにしています!まだまだコロナ禍で、ライブやイベントなどが制限されるなか、ファンのためにいろいろなことを考えてくれて感謝です。メンバーの皆さんも大変でしょうが、私たちも安心してライブに参加できることが嬉しいです。これからも応援しています、大好きです!全員:おめでとうー!RINA:素敵、素敵!HARUNA:嬉しいねー。TOMOMI:幸せじゃん!HARUNA:いい夜にしましょうね!<リスナーからのメッセージ・ゆりなさん>先日の「愛してるという言葉を使わずに愛を伝える」というお話について、夫婦という立場で考えてみたので、ここにご報告いたします。ある日のことでした。旦那くんから、仕事から帰る前にメッセージが。「ゆりなが好きそうなデザートがあったから買って帰るね」と。こ、これこそが……愛しているということ……! 私に「愛してるよ」と言ってる! ってなりました(笑)。普段気付いていないだけで「常日頃愛している」感があふれていました。素敵なことに気付かせてくれてありがとうございます。TOMOMI:これは「愛」ですねー。RINA:うん、わかるわあ。MAMI:いつも思っているのは「愛」だよねえ。TOMOMI:相手のことを思い浮かべながら、レジに向かうってね。HARUNA:それが「愛」ですね。RINA:心が繋がってるね。TOMOMI:素敵です、幸せなメールばかり。RINA:ね、暖かいメールがいっぱい。<リスナーからのメッセージ・ゆむゆむさん>「#140」の配信回で「愛してるという言葉を使わずに愛を伝える」という話を聞いて、ふと彼女からの言葉を思い出し、愛を感じたのでメールをしました。僕には付き合って3ヶ月の彼女がいます。ドライブをしているときに、彼女からいきなり「私よりも先に死なないでね?」と言われました。そのときは驚きつつもかわいいと思い「長生きするね!」と返事しましたが、よくよく考えると彼女の思い描く未来の最期に自分がいることに愛を感じました!「Catch up」を聴いた直後にたまたま彼女から電話がきたので、このときのことと、僕の愛を伝えました! そんなかわいい彼女がもうすぐで誕生日なので、誕生日プレゼントと一緒にアポロポーチを渡したいです!MAMI:素敵!HARUNA:いろんな「愛」の伝え方があるね。RINA:当たり前にずっと一緒にいたいって思うから出てくる言葉だね。TOMOMI:パートナーよりも、先に死ぬか後に死ぬかって迷うよね?HARUNA:うん、迷う。RINA:わかるわかる。MAMI:え? 迷うとは?TOMOMI:どっちにしようかなあって思う。RINA:選べるなら、どっちにしようかなって。TOMOMI:相手を見届けたいっていう気持ちもあるし、耐えられへんっていう気持ちもあるじゃん。HARUNA:私は見届けたいかもしれない。TOMOMI:どっちも「愛」の形ですよ。RINA:ひとり残すっていうつらさもあるもんね。TOMOMI:どっちにしようかなあ。MAMI:え、それって選べるタイプなの?HARUNA:でも、年齢とともに(考えは)変わっていきそうじゃない?MAMI:そのときの健康状態とかもあるからね。RINA・リアルにね、いろいろあるよなあ。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056