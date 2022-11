TVアニメ「真・進化の実~知らないうちに勝ち組人生~」の第2弾PV、追加キャスト、主題歌情報、放送・配信情報が発表された。

第2弾PVには、次の舞台・バーバドル魔法学園に登場する個性的なキャラクターが次々と出現。作中で描かれるバトルあり、涙あり、笑いありの要素がふんだんに盛り込まれた。また魔神教団の使徒で、“黄泉送り”の異名を持つデミオロス役として沢城千春、同じく魔神教団の使徒で“殺人姫”の異名を持つアングレア役として小清水亜美が出演。誠一が来るまでは担任を務めていた、バーバドル魔法学園の副担任・ベアトリス役をLynn、バーバドル魔法学園Fクラスの不良少年・アグノス役を白石稔、同じくFクラスの美少年・ブルード役を深町寿成、同じくFクラスの生徒で学園内でもトップクラスの実力者・ヘレン役を田辺留依、Sクラスの生徒で、学園一優秀なテオボルト役を石毛翔弥が演じる。沢城らキャスト陣からは、コメントが到着。なおFクラスの生徒で、熊の被り物をしているベアード役のキャストは、今後公開となる。

オープニングテーマはナノが歌う「Evolution」、エンディングテーマは山崎エリイが歌唱する「Adore me」に決定。ナノ、山崎からはコメントが届けられた。両楽曲の一部は、第2弾PVでも聴くことができる。

「真・進化の実~知らないうちに勝ち組人生~」は、2023年1月13日にテレビ東京で放送開始。1月16日よりBSテレ東、dアニメストアほかで放送・配信される。

沢城千春(デミオロス役)コメント

デミオロス役で出演させていただきます、沢城千春です。

素敵な作品に関わらせていただく事をとても嬉しく思っております。

デミオロスは笑顔の裏に何か隠されていそうな、そんなキャラクターです。

新参者ですが、どうぞ宜しくお願いいたします!

小清水亜美(アングレア役)コメント

第二期おめでとうございます!

第一期最後に水晶の中で少しだけ出番がありましたが、皆様のおかげで二期に繋がり本体のアングレアが登場。可憐で可愛らしいアングレアさん(笑)を存分に演じられたらと思います♪ 放送を楽しみに待っていてくださいね!

Lynn(ベアトリス・ローグナー役)コメント

「進化の実」を拝見していたので、今回出演が決まってとても嬉しく思っています。

「真」ということで、あのユニークな世界感がさらに進化してより面白いものになっているかと思うとワクワクしますね。

演じさせていただくベアトリスさんも癖のあるキャラクターなので、全力で楽しみます!

よろしくお願いします。

白石稔(アグノス・パシオン役)コメント

見た目は不良なのですが、じつは友達思いで優しいアグノス。とても可愛らしい。

演じるのが楽しいです。

収録現場は、いつもエネルギーに溢れています。

振り落とされないように、最近体力作り始めました。

作品と一緒に僕も進化出来るかもしれません。

アグノスの活躍、楽しみにしていてください!

深町寿成(ブルード・レフ・カイゼル役)コメント

今回から登場するFクラスのメンバー、エリートのはずがなぜか落ちこぼれのFクラス、そんなブルードを演じさせていただきます!

とにかくみなさんのお芝居とキャラクターのインパクトが凄すぎて圧倒されています(笑)

僕もFクラスのみんなのように這い上がる精神で頑張っていきたいと思います!

田辺留依(ヘレン・ローザ役)コメント

ヘレン役を演じさせて頂きます、田辺留依です。

ツンッとした印象のヘレンですが、キャラクター達との掛け合いの中で色んな表情が見られると思うのでぜひ注目して欲しいです。

個人的にはゴリラが大好きなので、二期でもゴリラサリアさんがたくさん見られることを楽しみにしております。「真・進化の実」よろしくお願いします!

石毛翔弥(テオボルト・テラ・カイゼル役)コメント

『真・進化の実』テオボルト役を担当させていただきます、石毛翔弥です。

テオボルトですが、彼の性格や行動を見て、僕自身がまったく演じたことのないタイプの人間だったので、「コイツ…!」と思っていただけるように、嫌味な部分を最大限に楽しく演じられたらと思います。

進化の実2期、ぜひよろしくお願いいたします。

ナノコメント

今回『真・進化の実』のオープニングを担当させて頂けてとても嬉しいです。

「Evolution」はタイトルのように、この作品の、この時代の、そして自分自身の進化への希望を込めて書いた曲です。2023年の幕開けソングとしても、みんなにパワーを届けられたら嬉しいです。

アニメ、曲共々どうぞよろしくお願いします! This is our evolution. Rock on.

山崎エリイコメント

恋をして出会った温かな心情やたとえどんな事があっても好きな人の側にいたいというまっすぐな意志、

そして無条件の愛が沢山込められている新曲『Adore me』。

メッセージ性の強い歌詞と曲のテーマとなる"多幸感"をどのように表現すべきか試行錯誤しながら精一杯歌わせて頂きました。

是非、アニメと共に楽しんで頂けましたら嬉しいです!!

よろしくお願いいたします!

TVアニメ「真・進化の実~知らないうちに勝ち組人生~」

放送情報

テレビ東京:2023年1月13日(金)25:23~

BSテレ東:2023年1月16日(月)24:30~

配信情報

dアニメストアほか

スタッフ

原作:美紅(双葉社 モンスター文庫)

キャラクター原案:U35

総監督:奥村よしあき

監督:深瀬重

シリーズ構成・脚本:市川十億衛門

キャラクターデザイン:美月いろは / 林信秀

音楽:矢野博康 / 桶狭間ありさ / 齋藤優輝

音楽協力:ホリプロ

色彩設計:日比智恵子

美術:CSPG

美術監督:原部幹大

撮影監督:今泉秀樹

音響制作:グロービジョン

キャスティング:ステイラック

音響監督:村松久進

アニメーション制作:HOTLINE

製作:「真・進化の実」製作委員会

キャスト

柊誠一:下野紘

サリア:花澤香菜

サリア(進化前):稲田徹

デストラ:沢城みゆき

ヴィトール:杉田智和

ゲンペル:福山潤

ユティス:小野大輔

アルトリア・グレム:井上麻里奈

ルルネ:西本りみ

オリガ・カルメリア:久保ユリカ

ガッスル・クルート:稲田徹

エリス・マクレーヌ:西尾夕香

ルイエス・バルゼ:日笠陽子

神無月華蓮:南條愛乃

世渡愛梨:花守ゆみり

バーナバス・エイブリッド:岩崎ひろし

デミオロス:沢城千春

アングレア:小清水亜美

ベアトリス・ローグナー:Lynn

アグノス・パシオン:白石稔

ブルード・レフ・カイゼル:深町寿成

ベアード・ルトラ:???

ヘレン・ローザ:田辺留依

テオボルト・テラ・カイゼル:石毛翔弥