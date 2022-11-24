12月7日と14日に2週連続で生放送されるフジテレビ系音楽特番「2022FNS歌謡祭」の出演アーティスト第2弾が発表された。

2夜合計で9時間30分以上にわたって生放送される「2022FNS歌謡祭」。第1夜は、3年ぶりに「FNS歌謡祭」の象徴である東京・グランドプリンスホテル新高輪・飛天から放送される。司会は相葉雅紀とフジテレビアナウンサーの永島優美が務める。

新たに出演が発表されたアーティストは25組。第1夜にはAK-69、木梨憲武、KOH+、柴咲コウ、SEVENTEEN、高畑充希、ダチョウ倶楽部、土田晃之、なにわ男子、NEWS、THE BEAT GARDEN、宮野真守、ゆず、第2夜には清塚信也、King Gnu、桜木輝彦（中川大志）、Stray Kids、堂本剛、Travis Japan、中山美穂、葉加瀬太郎、福山雅治、ムック、Liella!、Little Glee Monsterの出演が決定した。

KOH+は、公開中の映画「沈黙のパレード」の主題歌「ヒトツボシ」と、2008年に公開された映画「容疑者Xの献身」の主題歌「最愛」を披露する。また柴咲コウは第1夜に、福山雅治は第2夜にソロアーティストとしても出演。柴崎は、中島みゆきの楽曲「銀の龍の背に乗って」をカバーし、福山は代表曲「虹」と新曲「妖」を歌唱する。

第2夜に出演するKing Gnuは、2022年1月期に放送されたドラマ「ミステリと言う勿れ」の主題歌「カメレオン」をパフォーマンス。同じく第2夜に登場するTravis Japanはデビュー曲「JUST DANCE!」を、堂本剛は20年前にリリースしたソロデビュー曲「街」をオリジナルアレンジで歌唱する。

現在日本ドームツアー中のSEVENTEENは、お台場の景色をバックに最新曲「DREAM」を披露。そしてSEVENTEENと同じく韓国発のボーイズグループであるStray Kidsは、お台場のスタジオからパフォーマンスを届ける。

女優の高畑充希は、自身の主演舞台「宝飾時計」の主題歌で、椎名林檎が書き下ろした楽曲「青春の続き」を歌唱。中川大志は、自身が主演を務める音楽劇「歌妖曲～中川大志之丞変化～」で演じる歌手・桜木輝彦として出演し、舞台の主題歌「彼方の景色」を披露する。また「FNS歌謡祭」恒例のミュージカル企画の中では、山崎育三郎が、来年上演予定のミュージカル「ファインディング・ネバーランド」の劇中楽曲「NEVERLAND」をパフォーマンスする。

出演者第2弾とともに、アーティストたちによるコラボステージの詳細も新たに発表された。なにわ男子はゆずとともに「サチアレ」を、Sexy Zoneの中島健人と菊池風磨は藤井フミヤと「TRUE LOVE」を、NEWSの増田貴久は倖田來未と「愛のうた」をコラボパフォーマンス。ほかにもNEWSと水樹奈々、ジェジュンと宮野真守、ダチョウ倶楽部と土田晃之がTHE ALFEEと一夜限りのコラボレーションを披露する。

フジテレビ系「2022FNS歌謡祭」

第1夜

2022年12月7日（水）18:30～23:28

＜出演者＞

司会：相葉雅紀 / 永島優美（フジテレビアナウンサー）

蒼井翔太 / 生田絵梨花 / AK-69 / Official髭男dism / ガチャピン・ムック / KAT-TUN / 木梨憲武 / KinKi Kids / King & Prince / 工藤静香 / 劇団四季「美女と野獣」 / 倖田來未 / KOH+ / THE ALFEE / JO1 / GENERATIONS from EXILE TRIBE / 柴咲コウ / SUPER BEAVER / Snow Man / ジェジュン / Sexy Zone / SEVENTEEN / 高畑充希 / ダチョウ倶楽部 / 田中誠人 / DA PUMP / ちいかわ・ハチワレ / 土田晃之 / DISH// / 刀剣男士 team江 / なにわ男子 / NiziU / NEWS / 乃木坂46 / 秦基博 / 浜崎あゆみ / 氷川きよし / THE BEAT GARDEN / 藤井フミヤ / 松下洸平 / 松平健 / 三浦大知 / 水樹奈々 / 水谷豊 / Mrs. GREEN APPLE / 満島ひかり / 宮野真守 / 宮本笑里 / milet / 森高千里 / 薬師丸ひろ子 / 優里 / ゆず / LA DIVA（森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン） / LiSA / and more



第2夜

2022年12月14日（水）18:30～23:03

司会：相葉雅紀 / 永島優美（フジテレビアナウンサー）

aiko / 生田絵梨花 / ＝LOVE / ウタ from ウタワールド / AKB48 / A.B.C-Z / STU48 / Official髭男dism / 関ジャニ∞ / 清塚信也 / King Gnu / Creepy Nuts / 桜木輝彦（中川大志） / 櫻坂46 / ジャニーズWEST / Stray Kids / SixTONES / Da-iCE / 堂本剛 / 徳永英明 / Travis Japan / 中山美穂 / nobodyknows+ / 葉加瀬太郎 / BiSH / 広瀬香美 / FANTASTICS from EXILE TRIBE / 福山雅治 / マカロニえんぴつ / 満島真之介 / 宮本浩次 / ムック / yama / 山崎育三郎 / Liella! / Little Glee Monster / 緑黄色社会 / and more

