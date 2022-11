Mr.ChildrenのライブBlu-ray / DVD「Mr.Children 30th Anniversary Tour 半世紀へのエントランス」が2023年1月25日にリリースされる。

本作には全国6カ所で12公演が行われ、約60万人を動員したMr.Childrenのデビュー30周年ツアーより、デビュー記念日の今年5月10日に行われた東京・東京ドーム公演と、ファイナルとして6月19日に行われた大阪・ヤンマースタジアム長居(長居陸上競技場)公演の模様をノーカットで収録。映像は近年Mr.Childrenの多くのライブ作品を手がけてきた稲垣哲朗(KITE Inc.)、パッケージのアートディレクションは森本千絵(goen°)が担当した。また12月1日には各店舗で対象商品の購入者に先着でステッカーを配布するキャンペーン「Mr.Children30th Anniversary Campaign “Dear Mr.Children 1992-2022”」もスタートする。

さらにMr.Childrenの映画「GIFT for you」が12月30日より全国公開されることが決定した。この映画は稲垣哲朗監督が「Mr.Childrenと彼らを愛するファンとが繋がる映画を作れないか」と、自身がMr.Childrenとともに歩んできた記憶、思い、感謝を込めて制作した作品。デビュー30周年ツアーの映像や、Mr.Childrenを支える関係者のインタビュー、応募総数数千件のエピソードを元に取材したファンへのインタビュー映像などで構成された、Mr.Childrenの30年と彼らを愛する人たちの物語となっている。映画のビジュアルは森本が手がけた。

Mr.Children「Mr.Children 30th Anniversary Tour 半世紀へのエントランス」収録内容

- 2022.6.19 YANMAR STADIUM NAGAI - 完全版

01. OPENING

02. 終わりなき旅

03. 名もなき詩

04. 海にて、心は裸になりたがる

05. シーソーゲーム ~勇敢な恋の歌~

06. innocent world

07. MC

08. 彩り

09. 口笛

10. MC

11. 車の中でかくれてキスをしよう

12. MC

13. Sign

14. タガタメ

15. Documentary film

16. DANCING SHOES

17. LOVEはじめました

18. フェイク

19. ニシエヒガシエ

20. Worlds end

21. MC

22. 永遠

23. others

24. SE

25. Tomorrow never knows

26. 光の射す方へ

27. fanfare

28. エソラ

29. MC

30. GIFT

31. ENCORE / MC

32. HANABI

33. MC

34. 生きろ

35. ENDROLL

- 2022.5.10 TOKYO DOME - 完全版

01. OPENING

02. Brand new planet

03. youthful days

04. 海にて、心は裸になりたがる

05. シーソーゲーム ~勇敢な恋の歌~

06. innocent world

07. MC

08. Over

09. Any

10. MC

11. くるみ

12. 僕らの音

13. タガタメ

14. Documentary film

15. DANCING SHOES

16. ロックンロールは生きている

17. ニシエヒガシエ

18. Worlds end

19. MC

20. 永遠

21. others

22. SE

23. Tomorrow never knows

24. fanfare

25. エソラ

26. MC

27. GIFT

28. ENCORE / MC

29. Your Song

30. MC

31. 生きろ

稲垣哲朗監督 コメント

「Mr.Children 30th Anniversary Tour 半世紀へのエントランス」が幕を下ろしてから3ヶ月経った2022年9月。

最終公演2022.6.19のヤンマースタジアム長居でのライヴ映像を見返しているとそこに映るMr.Childrenとファンの皆さんの喜びに満ちた顔を見て涙が出た。

この会場のみならず全国の公演に集まった全ての人がどのような日々を過ごし、このライヴへ足を運んでいるのだろうか、そんなことを考えるとふと僕とMr.Childrenと一緒に歩んできたこの15年間の記憶が溢れ出し、不思議と感謝の想いが込み上げてきた。

この想いを何とか映像として形にできないだろうか、そんな気持ちが生まれた。

そこから間も無くMr.Childrenと自身のエピソードをインターネットを通じて投稿してもらう「GIFT for you」という企画を立ち上げた。

日本、海外から老若男女、数千件にも上るエピソードが瞬く間に集まり、想像以上の投稿があった。

様々な世代から集まったMr.Childrenへの想いを一言一句目を通していくと、その人達が綴る数々の「ありがとう」の言葉が目に入る。

この形のない愛情という贈り物を映像の根幹にするべきだと考えた。

エピソードを元にファンの方とWEBインタビューを敢行し、それぞれの想いを繋ぎ合わせ、重ねていく作業の日々。

そして企画立ち上げから3ヶ月、彼らの30周年イヤーを締めくくる年末に映画という形で全国の劇場にて公開することが叶いました。

「GIFT」の中にある「僕の方こそありがとう」という歌詞。

これは誰から誰に向けた言葉なのか、その「ありがとう」に込められた物語(モノローグ)を1本1本花束のように重ねていった贈り物がこの「GIFT for you」という映像作品です。

デビュー30年の記念日となる5月10日東京ドーム公演、そしてツアー最終日のヤンマースタジアム長居のライヴ映像を交えながら、Mr.Childrenが30年間傾けてきた音楽への情熱、そしてその音楽と共に生き、愛し、愛した人々、全ての方の愛情と感謝を束ねて、この花束を贈ります。